"متحطش رجل على رجل".. 6 طرق لحماية صحتك عند الجلوس في العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

وفقا للأطباء، فإن التعب السريع والألم في العضلات والمفاصل هو 75٪ بسبب الوضعية الخاطئة عند الجلوس أما الكمبيوتر أثناء العمل، و25٪ بسبب عدم احترام التوازن بين العمل والراحة.

جمعنا لكم توصيات المتخصصين حول كيفية الجلوس بشكل صحيح في العمل حتى لا تكون هناك مشاكل صحية، ونعرضها لكم على النحو التالي وفقا لـ"brightside".

1- ألم الساق:

يؤدي الجلوس بشكل مائل، إلى تفاقم الدورة الدموية، وضغط الأوردة، ويسبب عدم الراحة في شكل خدر ومتلازمة تململ الساقين،

أول شيء عليك القيام به هو ضبط الكرسي، يجب ألا تتدلى قدميك، ويجب ألا تضغط حافة المقعد تحت ركبتيك، ضع قدميك على الأرض أو على حامل خاص بحيث تكون ساقيك مثنيتين بزاوية تزيد قليلاً عن 90 درجة.

2- ألم في الظهر:

يجب أن يتناسب عمق الكرسي مع طول وركك إذا كنت تجلس على كرسي كبير جدًا، ضع وسادة تحت خصرك لتحمل الحمل جزئيًا، وإلا ستنزلق لأسفل وسيؤدي ذلك إلى توتر وألم في الظهر.

يجب أن يكون للكرسي ظهر مريح مع منحنى طبيعي بحيث لا يكون الظهر على شكل علامة استفهام.

لا تتسرع في تغيير وضعيتك إذا شعرت بعدم الارتياح، دع عضلاتك تعتاد على الوضع الصحيح، سيسترخي بعضهم، وسيصبح الوضع مريحًا، لكنه لن يحدث على الفور.

3- تعب الأيدي:

عندما تعمل على الكمبيوتر، تكون يداك في حالة توتر مستمر، قد يتسبب الحمل والوضع الخاطئ في ألم خفيف ومزعج بالإضافة إلى الشعور بالخدر في اليدين في الصباح.

سيكون موضع الكتفين والساعدين صحيحًا إذا كانت لوحة المفاتيح والماوس في مستوى الكوع، يجب أن يكون معصميك مستقيمين ولا يتجهان إلى الجانبين، يجب ثني يديك عند المرفقين بزاوية 90 درجة والاستلقاء بحرية على المنضدة.

4- ألم الرقبة:

من أجل تجنب آلام الرقبة والرأس، من المهم وضع شاشتك بشكل صحيح، إذا كانت منخفضة جدًا، فعليك ثني ظهرك أو الانزلاق لأسفل على الكرسي، هذا يزيد من الحمل على الحواف الأمامية للأقراص الفقرية ويمكن أن يؤدي إلى فتق أو نتوء.

اجلس على كرسي وأغلق عينيك واسترخي، عند فتحها، ستكون النقطة التي يجب أن يكون فيها مركز شاشتك أمامك مباشرة، إذا لزم الأمر، استخدم حاملًا أسفل الشاشة بحيث يكون في مستوى العين، يجب أن تكون الشاشة أمامك مباشرة وليس على الجانب بحيث يكون الحمل على رقبتك وعينيك في حده الأدنى.

5- عيون مؤلمة ومتعبة:

عندما تعمل على الكمبيوتر لفترة طويلة، قد يكون هناك ما يسمى بمتلازمة رؤية الكمبيوتر، عدم وضوح الرؤية، والجفاف، والاحمرار، ثم صداع وتهيج.

يعتقد الأطباء أن الوضع الأمثل لمركز الشاشة يكون عند مستوى العين، على مسافة حوالي 50 سم من وجهك.

قم بإزالة الوهج من الشاشة، إذا كان الكمبيوتر الخاص بك بجانب النافذة، فقم بتحريكه واضبط السطوع والتباين وحجم الخط.

سيكون من المفيد ارتداء نظارات خاصة تحجب جزءًا من الطيف، بهذه الطريقة، ستقلل من إرهاق عينيك، وستحافظ على نظرك.

6- التعب السريع:

إذا كان الشخص يعيش أسلوب حياة مستقرًا ومولعًا بالأطعمة الحلوة الدهنية، فإن الكوليسترول يتجمع على الجدران الداخلية لأوعيته، تتمدد الأوردة وتتوقف الصمامات عن التعامل مع وظيفتها.

وتظهر الأحاسيس غير السارة، الآلام، والشعور بالإرهاق في القدمين والساقين، وتورم الساقين، وارتفاع ضغط الدم، تظهر الأعراض عادة في وقت متأخر من المساء.