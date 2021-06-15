10 نصائح لإضفاء لمعان على بشرتك دون الحاجة لعمليات تجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

عدم الاهتمام بمظهرك هو أحد الطرق المؤكدة لمنع نفسك من النجاح، مظهرنا مهم، ويمكن لبشرة الوجه أيضًا أن تخبرنا بالكثير عن حالتك وصحتك.

وهنا نعرض لكم 10 حيل خاصة للنساء لمساعدة بشرة وجهك على البقاء متوهجة ومنتعشة، وفقا لما ورد في موقع "brightside"

1- لا تستخدمي كريم الأطفال:

ربما نصحك أحد باستخدام كريم الأطفال خاصة في الطقس البارد، حيث يجعل بشرتك أكثر نعومة، لكن فقط لوقت قصير، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن كريم الأطفال يحتوي على اللانولين وهو مفيد للأطفال فقط لأن خلايا جلدهم تتجدد بسرعة وليس لديها الوقت لإنتاج حماية طبيعية، لكن هذا المكون ضار بالبالغين فابتعدي عنه.

2- ضعي المرطب على بشرة مبللة:

بعد أن تغسلي وجهك، لا تجففه بمنشفة، يعد وضع الكريم على البشرة الرطبة أفضل طريقة لمنحها دفعة ترطيب وستكون بشرتك قادرة على امتصاص المزيد من التغذية من الكريم.

3- بيكربونات الصوديوم منتج عالمي يمكنك استخدامه أيضًا كمنظف يومي أو ماسك للوجه، إنه مقشر جسدي ويزيل الطبقة العليا من بشرتك دون التسبب في تهيج مفرط.

إليك بعض الماسكات التي يمكنك صنعها باستخدام بيكربونات الصوديوم:

1. ماسك أساسي لمنع ظهور حب الشباب وإزالة الأوساخ والزيوت، خذي 1/2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم في يدك، ثم أضفي 1 ملعقة كبيرة من الماء الدافئ، واصنعي عجينة، قبل وضعه على بشرتك، اشطفي وجهك بالماء الدافئ، وبعد ذلك ضعي المعجون على بشرتك بأطراف أصابعك، يترك لمدة 5-10 دقائق ويغسل، بعد هذا الإجراء، يوصى بوضع بعض الكريم المرطب.

2. العسل مع بيكربونات الصوديوم:

باستخدام هذا الماسك تحصلين على التأثير الإضافي للعسل الذي يساعد على تنعيم بشرتك وإزالة انسداد المسام، ستحتاجين إلى ملعقة صغيرة من العسل الخام لخلطها مع 1/2 ملعقة صغيرة منها، اغسلي وجهك وجففيه ثم ضعي المزيج على بشرة وجهك ورقبتك ودلكيها لعدة دقائق، اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

كوني حذرا مع البشرة الحساسة، من الأفضل دائمًا اختبار الماسك أولاً على جلد يدك.

4- ضعي كريم عينيك في الثلاجة:

فقط احتفظي بكريم العين في الثلاجة واجعليه باردًا، سوف يساعد على التخلص من الانتفاخ ويمنح عينيك بعض التغذية في نفس الوقت.

5- أضيفي ملعقة صغيرة من زيت بذور العنب إلى التونر:

يعمل زيت بذور العنب كمصل مضاد للشيخوخة، مما يساعد البشرة على التجدد، ويرطب طبقات الجلد، ويجعل لون البشرة أكثر نديًا وأكثر نعومة، ما عليك سوى إضافة ملعقة صغيرة من بذور العنب إلى التونر وتنظيف وجهك كل يوم به، سيوفر لك الكثير من المال لشراء كريمات باهظة الثمن وقد يساعد أيضًا في القضاء على مشكلة البثور.

6- استخدمي غلاف بلاستيكي للتخلص من الرؤوس السوداء:

استخدم هذه الحيلة في موعد لا يتجاوز 10 دقائق بعد الاستحمام أو بعد غسل وجهك، ضعي طبقة أسمك من المعتاد من كريم الوجه على المناطق التي بها الرؤوس السوداء، ثم ضعي قطعة من غلاف بلاستيكي على المنطقة وقم بتغطيتها بورق قصدير، بعد ذلك ضعي منشفة دافئة، وانتظري 10 دقائق ثم أزيلي كل شيء، بما في ذلك كريم الوجه الذي يمكنك مسحه بمنديل ناعم، افركي الجلد بلطف وابدأ في الضغط مع لف إصبع السبابة في المناديل.

الآن أصبحت عملية تنظيف الرؤوس السوداء من بشرتك أسرع وأسهل بكثير.

7- اغسلي وجهك مرتين في اليوم:

من الخطأ الشائع ألا نغسل وجهنا ليلاً بعد انتهاء اليوم، من المهم أيضًا غسله في الصباح، بعد النوم، لأنه قد يكون هناك بعض الأوساخ من وسادتك أو شعرك على بشرتك.

8- استخدمي الزيت بدلاً من الهايلايتر:

ليست هناك حاجة لاستخدام قلم تمييز طوال الوقت للحصول على عظام خد لامعة، يمكنك فقط استخدام زيت الوجه أو السيروم المفضل لديك لهذا الغرض، وهذا يعتبر أكثر فائدة لبشرتك، ويجعلها أكثر ترطيبًا، ويجعلها تبدو أكثر طبيعية.

بعد وضع المكياج، خذي زيت الوجه وضعي بضع قطرات منه على يدك، ربت إسفنجة مزج على الزيت لتلتقطه عن يدك، ثم ابدأ في النقر على المناطق بالإسفنجة، كوني حذرة ولطيفة حتى لا تلطخي مكياجك.

9- اصنعي تونر الليمون الخاص بكي:

من المؤكد أن الآسيويين يعرفون الكثير عن كيف يبدو الشباب، وقد اكتشفوا منذ وقت طويل أن عشبة الليمون لها فوائد مذهلة في الصحة والجمال، يجعل هذا التونر البشرة ناعمة ويمكنك أيضًا استخدامه إذا كانت بشرتك متهيجة أو بهابثور أو أكزيما.

لصنع التونر الطبيعي، اغلي الليمون الطازج في كوب من الماء حتى ينخفض إلى النصف، دعيها تبرد، ثم اصنعي شاي أخضر مزدوج القوة واخلطي كلا السائلين بنسب مماثلة، وأضف 5-6 قطرات من زيت الليمون الأساسي.

10- إليكِ طريقة تمييز بشرة العين المتعبة:

إذا كنتي تعملين كثيرًا ولا تنامي بشكل كافٍي، فمن المحتمل أن يبدو الجلد حول عينيك منتفخًا وجافًا، للتخلص من هذه المشكلة بسرعة يمكنك استخدام مزيج من قطرة من الهايلايتر والكونسيلر السائل وكريم العين المرطب معًا.

واضغطي على المنطقة حول عينيك بهذا الخليط سوف يزيل انتفاخ الجلد.