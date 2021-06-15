احرص على تناولها.. هذه الأطعمة تحتوي على كالسيوم أكثر من الحليب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الكالسيوم من العناصر الضرورية لجسم الإنسان، ويعتبر الحليب والجبن والزبادي من أفضل مصادر الكالسيوم، لكن هناك العديد من الأطعمة غير الألبان غنية أيضًا بالكالسيوم، والتي نذكرها لكم وفق ما جاء في موقعي "medicalnewstoday" و"timesofindia".

- الحمص:

يعرف أيضًا باسم الكولي، وهو مصدر كبير للكالسيوم والألياف والبروتين، ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي كوب ونصف من الحمص على حوالي 315 مجم من الكالسيوم.

- سمك السلمون:

إذا كنت من محبي المأكولات البحرية، فإن السلمون قد يمنحك جرعة جيدة من الكالسيوم، قد تحتوي قطعة واحدة منه على ما يصل إلى 340 مجم من الكالسيوم.

- الخضروات الورقية:

السبانخ والملفوف والخس، من الخضروات الورقية الرائعة التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي، للحصول على كمية الكالسيوم التي يحتاجها الجسم.

- اللوز:

بصرف النظر عن تعزيز صحة الدماغ وتوفير الطاقة، يعد اللوز أيضًا من المكسرات الغنية بالكالسيوم، إذ يمكن أن يمنحك 3/4 كوب من اللوز حوالي 320 مجم من الكالسيوم، ويمكنك نقع القليل من اللوز بين عشية وضحاها وتناولها في الصباح بعد تقشير القشرة، هذا لن يجعلها أكثر ليونة فحسب، بل ستجعلها ألذ أيضًا.

- تين مجفف:

يقدم التين المجفف إضافات مثالية إلى وعاء من رقائق الذرة والشوفان أو نقعها طوال الليل وتناولها في صباح اليوم التالي، حيث يحتوي كوب ونصف من التين المجفف على حوالي 320 مجم من الكالسيوم، بالإضافة إلى أنه غني أيضًا بمضادات الأكسدة.

- بذور الشيا:

تحتوي ثلاث ملاعق كبيرة من بذور الشيا تحتوي على كالسيوم أكثر من كوب من الحليب.

- الفاصوليا البيضاء:

يوفر كوب واحد من الفاصوليا البيضاء 161 مجم من الكالسيوم، لذلك يمكن إضافتها إلى الحساء أو السلطة المفضلة، وتناولها في طبق جانبي، أو استخدمها في الحمص.

- البروكلي:

وفقًا للمعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة، قد يرتبط اتباع نظام غذائي غني بالبروكلي، بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، فضلا عن احتوائه على كمية كبيرة من عنصر الكالسيوم المهم.

- البرتقال وعصير البرتقال:

تحتوي برتقالة واحدة كبيرة على 74 مجم مصدر موثوق للكالسيوم، بينما يحتوي كوب واحد من عصير البرتقال بالكالسيوم على 300 مجم.