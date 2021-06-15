نصائح ذهبية لإطلالة صيفية أنيقة وبسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

يقدم خبراء Max Fashion النصائح الذهبية التالية للحصول على إطلالة صيفية تجمع بين البساطة والأناقة في آن واحد.

1- تألقي بفستان ملفت للنظر مع إطلالة صيفية رائعة. ولإطلالة كلاسيكية، اختاري فساتين ماكسي أو فساتين متوسطة الطول مطبوعة بأنماط بسيطة. بغض النظر عن الرسومات التي تختارينها، يعتبر الفستان المتميز أساسي في فصل الصيف.

2- احرصي على اقتناء فستان واحد على الأقل أنيق ومزين بالزهور لارتدائه في كافة الأوقات والمناسبات. تعتبر الظلال الفاتحة مثل الأبيض اللؤلؤي والأزرق الفاتح مناسبة لكل الأوقات - استخدمي الملحقات الزاهية لإبراز ألوان إطلالتك الأساسية.

3- هل تعانين من مشكلة الوقت؟ اختاري قطعة أساسية متعددة الاستخدامات، مثل قطعة علوية بيضاء مع ربطة عنق. كما يمكنك ارتداء بنطلون حريري وردي اللون، للحصول على مظهر أنيق ومناسب للعمل وتزيينه ببعض المجوهرات المميزة لقضاء ليلة في الخارج.

4- لا شيء يجسد نمط الصيف المريح مثل تي شيرت برسومات فاتحة مع بنطال أبيض. تم تصميم هذا الزي المكون من قطعتين عمليا للأيام السريعة؛ حيث لا تمتلكين الوقت للتفكير فيما ترتدينه. يمكنك إضافة حقيبة مميزة لطلة مرحة، لكن هذا الزي سيبدو أيضا أنيقا وبسيطا بغض النظر عن الملحقات المستخدمة.

5- أسلوب جديد لطلات استثنائية: المجموعة المطابقة! يعتبر مزيج السترة الخفيفة والسراويل ذات الأرجل العريضة نجم الموضة لهذا العام، ويمكن تنسيقه بسهولة مع أي تي شيرت أساسية في خزانة ثيابك. إنها خفيفة الوزن ومريحة للارتداء اليومي.