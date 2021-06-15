«أم نور» تنافس حمو بيكا في غناء المهرجانات للكفتة: «محتاجة مسمط» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«غرفة أم نور»، من تلك الصفحة التي أنشأتها أم نور بدأت تنتشر بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدايتها كانت على منصة «تيك توك»، ومنها إلى «يوتيوب»، و«فيسبوك»، محققة انتشارا واسعا، طريقة عفوية، وكلام «بلدي»، ومظهر بسيط، فهي تكرر نفس نوع اللبس في كل فيديو ولا تستغنى عن «العباءة»، و«الطرحة»، التي عادة ما تكون سوداء داكنة، هكذا ظهرت «أم نور»، وعرفت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ مستخدمو تلك المواقع ينتظرون مقاطعها الجديدة.

أم نور تغني المهرجانات

مقطع فيديو جديد انتشر لـ«أم نور»، وهي تقلد مطرب المهرجانات الشعبية الشهير حمو بيكا، ووقف جانبها شاب يعلمها كيف تغني، ورغم ذلك ظلت بطريقتها البسيطة المعتادة، وتتلعثم وهي تحاول حفظ الأغنية، وغنت «أم نور»، للكفتة حيث كان هذا هو المقطع الأشهر، والذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت بسببه أم نور في البرامج التليفزيونية.

ونشرت أم نور هذا المقطع أيضا على منصة «تيك توك»، ومنه إلى «يوتيوب»، ومواقع التواصل الاجتماعي، وخلال ساعات قليلة تفاعل مع الفيديو عدد كبير من مستخدمي موقع «يوتيوب»، وكان من بين التعليقات على الفيديو، «كفتة ايه دى مش محتاجة تغنى دى محتاجة مسمط»، و«بالتوفيق يا أم نور، تعيشي وتضحكينا بخفة دمك دي».

من هي أم نور

ومن الجدير بالذكر أن «أم نور» ظهرت للمرة الأولى، بنشرها مقطع فيديو شهير ظهرت فيه وهي على سرير غرفة النوم وأمامها بوتاجاز مسطح واضعة إياه على إحدى الكراسي الخشبية، لتصور فيديو لها أثناء إعدادها للكفتة، مطلقة عليها لقب «كفتة أوضة النوم»، وكان سببا في شهرتها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها لنشر العديد من المقاطع، بل وتدشين قناة على «اليوتيوب» لجلب المشاهدات والأرباح.