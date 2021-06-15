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تحذير من ارتفاع ضغط الدم: قد يؤذي العين

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
حذرت الرابطة الألمانية لأطباء العيون من أن ارتفاع ضغط الدم قد يؤذي العين أيضا؛ حيث إنه قد يُلحق ضررا بالأوعية الدموية الصغيرة الموجودة في شبكية العين.
وأضافت الرابطة أنه يمكن الاستدلال على تعرض الأوعية الدموية بشبكية العين للضرر من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل الدوار واضطرابات الرؤية، مشددة على ضرورة أخذ هذه الأعراض على محمل الجد وعلاجها على وجه السرعة؛ نظرا لأنها قد تؤدي في أسوأ الأحوال إلى الإصابة بالعمى.
وإلى جانب العلاج الدوائي يمكن مواجهة ارتفاع ضغط الدم من خلال اتباع نظام غذائي صحي قليل الملح والمواظبة على ممارسة والأنشطة الحركية مع الإقلاع عن التدخين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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