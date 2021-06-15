رئيس «نادي المطلقات» ترد على انتقادات حصول المرأة على نصف ثروة طليقها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت تصريحات عبير الأنصاري، رئيس نادي المطلقات، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعدما طالبت بحصول السيدات المطلقات على نصف ثروة الزوج حال الطلاق، وعلقت عبير الأنصاري على الانتقادات التي طالتها من قبل بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية خاصة من تحدثوا عن مخالفة رأيها للدين دون نقاش أو إدراك للمشكلة التي تواجه المطلقات.

وقالت «الأنصاري» في تصريحات خاصة لـ«هن»: المنتقدون يرون أن مطالب حصول المرأة على جزء من ثروة طليقها مخالفة للدين، وواجهت انتقادات كثيرة بسبب المطالبة بحق الزوجة في الحصول على ممتلكات الزوج «ولا أرى أن هناك مخالفة للدين وهناك موافقة على رأيي من قبل الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، وهناك انتقادات من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأنسب وصف لهم حافظين مش فاهمين».

وأضافت «الأنصاري»: «وضع المطلقات في مصر يزداد سوء فهناك مشكلات كثيرة تتسبب في الطلاق وأبرزها الاختيار الخاطئ للخلفية أو النشأة التي تخصهم فالبعض يلجأ إلى التمثيل وإظهار شخصية غير حقيقية خلال فترة الخطوبة ويصل الأمر بعد الزواج إلى الانفصال».

رئيس «نادي المطلقات»: نؤيد حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الانفصال.. ومحام: عبث

وعن نادي المطلقات كشفت عبير الأنصاري: «نادي المطلقات هو نادي تم تأسيسه عام 2007 والهدف منه هو مساندة المطلقين سواء سيدات أو رجال في قضايا مختلفة ويقفون على حلها، ومعرفة الأسباب التي أدت للطلاق من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية ونقاط القوة والضعف سواء لدى السيدة أو الرجل حتى يدركوا المشكلات التي أدت للانفصال ولا يقعوا فيها مرة أخرى إذا أرادوا الزواج مرة أخرى».