سيدة تكتشف كارثة عند تجديد بطاقتها بالدقهلية.. زوجها طلقها منذ 5 سنوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اكتشفت ربة منزل في محافظة الدقهلية، أنها مطلقة منذ نحو 6 سنوات دون أن يخبرها زوجها، وتعيش معه في نفس البيت كزوجة، إلا أنها عندما توجهت إلى الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة جديدة أكد لها موظف الأحوال المدنية أنها مطلقة منذ عام 2015، وأن الأوراق التي تقدمها لاستخراج بطاقة الرقم القومي تعتبر مزورة ووقفت الزوجة في ذهول مما تسمعه، وطلبت قسيمة الطلاق فطلبت طباعتها لها الموظف وأخذتها وتوجهت بها إلى زوجها لتكتشف الحقيقة المرة، وأنها طوال هذه الفترة تعيش معه في الحرام.

بلاغ ضد الزوج بعدم إبلاغ زوجته بطلاقها وتعيش معه

وتوجهت الزوجة «ر. م.» ومعها محمد محمد سليمان، محاميها، وحررت محضرا بمركز الشرطة التابعة له برقم 2726 لسنة 2021 إداري، وأبلغت هي المحامي ضد زوجها بـ«مواقعة أنثى بدون رضاها» وطالبوا بالتحقيق فيما حدث بين ربة المنزل وزوجها خلال تلك الفترة.

المحامي: الخلافات كشفت الطلاق من 2015

وقال محمد محمد سليمان، محامي الزوجة، إن خلافات وقعت بين الزوجة وزوجها وقضت لها محكمة الأسرة بالمشاركة في مسكن الزوجية عام 2021، وعندما ضاعت منها بطاقة الرقم القومي قريبا توجهت لاستخراج بطاقة جديدة وفوجئت هناك أنها مسجلة على الكمبيوتر أنها مطلقة منذ عام 2015، على الرغم من أنها كانت حاملا منه عام 2016 وأجهضت.

وأضاف سليمان، لـ«الوطن»، أنه عندما واجهنا الزوج كان رده أنها «مراتي شرعا وليس قانونا، وستظل مراتي طول ما أنا عايش» وهو كلام يخالف الشرع، وأنها بشهادة الجيران والأقارب وشيخ البلد فهي زوجته ولو كانت مطلقة لحصلنا على حكم تمكين من البيت كونها حاضنة وليس نصف البيت.

وأشار إلى أنه بالبحث في أحكام محكمة النقض لم أجد واقعة مثل هذه الحالة إلا عام 1927 أي منذ أكثر من 90 سنة.

وأكد أننا سنتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الزوج للحفاظ على حقوق الزوجة وكون هذه الحالة لم تتكرر خلال هذه الفترة أن يرضى زوج بأن يعيش مع امرأة طلقها.