الامارات | بعد الكوارث المناخية.. فئران فتاكة تغزو المحاصيل في أستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الكوارث المناخية.. فئران فتاكة تغزو المحاصيل في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد سنوات من الجفاف، يواجه مزارعون في شرق أستراليا منذ أشهر غزواً من فئران تأتي على محاصيلهم، في محنة جديدة تضاف إلى سلسلة أزمات تهز القطاع الزراعي في البلاد في الأعوام الأخيرة.

يتسلح كول تينك، المزارع في مدينة دابو الصغيرة النائية في نيو ساوث ويلز، بمكنسة لدفع فئران نحو حوض كبير ستقضي فيه غرقاً. هذا الأسلوب هو الوحيد المتاح أمامه للجم هذه الآفة التي تضرب مزارع كثيرة في البلد الأوقياني الضخم.

لكن حتى الساعة لاتزال جهوده قاصرة عن حل هذه المشكلة، إذ تواصل الفئران التهام محاصيله من القمح والتبن ولا تتوانى عن استهداف كل ما يؤكل. وانتشرت مقاطع فيديو حول العالم تظهر أسراباً مؤلفة من آلاف الفئران تغزو المحاصيل الزراعية والمساكن.

وهذه أحدث ضربة يتلقاها المزارعون الأستراليون بعد سنوات من الجفاف وأشهر من الحرائق المدمرة نهاية 2019 وما أعقبها من فيضانات.

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