رشاقة وميداليات.. لاعبات مصر للجمباز خطفن الأنظار بكأس العالم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجاح كبير حققته مصر خلال بطولة كأس العالم للجمباز الأخيرة، سواء على المستوى التنظيمي بعدما استضافت البطولة على أرضية ملاعبها، ونالت إشادات دولية كثيرة على ذلك، أو على مستوى الميداليات التي حققها لاعبو ولاعبات المنتخب القومي خلال هذه البطولة.

ونجحت لاعبات مصر للجمباز بالأخص في جذب الأنظار إليهن خلال عمر تلك البطولة، بعدما قدمن مستويات رائعة أبهرت الكثيرين وأجبرت لجان التحكيم على منحهن ميداليات البطولة.

وقالت اللاعبة ماندي عصام، لاعبة منتخب مصر للجمباز، والمتوجة مؤخرا ببرونزية الحركات الأرضية خلال بطولة كأس العالم التي أقيمت بمصر، إنها كانت متوترة للغاية قبل البطولة بسبب الضغوط، التي كانت ملقاة عليها وحلمها بأن تحقق ميدالية لمصر خلال هذه البطولة، خاصة أنها تلعب على أرض مصر، مشيدة بتنظيم مصر للبطولة وواصفة ما حدث خلال عمر البطولة بـ «المثالي».

وأضافت «ماندي»، خلال مداخلة هاتفية، الاثنين، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، إنها من البداية وهي مقررة أن تبذل كل مجهود لديها لتحصل على ميدالية لتسعد بها الشعب المصري، مشيرة إلى أن اتحاد الجمباز المصري كان خير داعم لها ولكل لاعبي ولاعبات المنتخب.

فيما صرحت زينة إبراهيم، لاعبة منتخ بمصر للجمباز، والمتوجة مؤخرا ببرونزية جهاز عارضة المتوازي، خلال بطولة كأس العالم التي أقيمت في مصر، أنها قبل بطولة العالم نجحت في حصد ذهبية البطولة الأفريقية التي استضافتها مصر أيضا، كما نجحت في التأهل لأولمبياد طوكيو 2022، من خلال تلك البطولة.

وأوضحت «زينة»، خلال استضافتها اليوم الاثنين، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أنها بدأت حياتها مع رياضة الجمباز منذ أن كانت طفلة في عمر الثلاث سنوات، معلنة أنها في الصف الثالث الثانوي خلال هذا العام وستخضع لامتحانات الثانوية العامة قريبا.

وأردفت أن اهتمامها برياضة الجمباز لا يعطلها عن دراستها، موضحة أن تنظيمها لوقتها بشكل جيد يمكنها من متابعة دراستها بشكل دوري ومستمر وفي نفس الوقت الاهتمام بتمارينها وبطولاتها.

فيما قالت نانسي طمان، لاعبة منتخب مصر للجمباز والحاصلة على ذهبية حصان القفز في بطولة كأس العالم للجمباز، إن اللاعبين كانوا متوترين لأنهم يريدون تقديم أفضل ما عندهم خاصة أن البطولة في نفس الأرض مما وضع مسؤولية كبيرة على اللاعبين.

وأشارت «نانسي»، خلال استضافتها الاثنين، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، إلى أنها توقفت فترة عن التدريبات بسبب فيروس كورونا ما تسبب لها في ضغط كبير من أجل استعادة مستواها السابق.

وتابعت لاعبة منتخب مصر: «بذلت مجهود كبير لمدة سنوات من أجل الحصول على الميدالية الذهبية وكانت سعيدة جدا لتحقيق هذا الحلم الذي ظلت تحلم به».