الامارات | «يوغا» فوق السحاب في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «يوغا» فوق السحاب في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف «ذا ڤيو آت ذا بالم»، منصة المشاهدة الفريدة بزاوية 360 درجة، التابعة لشركة «نخيل»، جلستي «يوغا» أسبوعياً، للمرة الأولى، وسط إطلالات شاملة لا مثيل لها على مختلف أرجاء «نخلة جميرا» والخليج العربي ومعالم دبي الأكثر شهرة، وذلك كل يومي ثلاثاء وجمعة من الساعة السابعة حتى الثامنة صباحاً.

وستقام الحلقات الصباحية، بالتعاون مع شركة «كور دايركشن»، العاملة في مجال اللياقة البدنية والصحة والرشاقة، حيث بات بإمكان محبي الـ«يوغا» الاستفادة من دروس «زن»، خلال جلسة «فينياسا يوغا» لمدة 60 دقيقة في منصة المشاهدة في الطابق 52 من برج «ذا بالم تاور»، والاستمتاع بالمناظر الخلابة، وسيكون بإمكان المشاركين التدريب على كيفية توازن الجسم، وتعلّم تقنيات التنفس والاسترخاء، وهم يتمركزون عند أعلى نقطة في «نخلة جميرا». وستلتزم الجلسات بكل قواعد السلامة المشددة المتعلقة بـ«كوفيد-19»، والتي تتضمن معايير التباعد الاجتماعي والمحافظة على مسافة مترين بين الأشخاص، إضافة إلى إجراءات التعقيم المُعتمدة.

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