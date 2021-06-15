الامارات | «إيه كوايت بلايس» يستعيد صدارة شبّاك التذاكر

شكرا لقرائتكم خبر عن «إيه كوايت بلايس» يستعيد صدارة شبّاك التذاكر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد فيلم «إيه كوايت بلايس» بجزئه الثاني صدارة شبّاك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية، فيما حقق فيلم «إن ذي هايتس» المقتبس من الاستعراض الغنائي للين-مانويل ميراندا نتيجة مخيبة، وفق محللين في القطاع.

وحصد فيلم «إيه كوايت بلايس بارت 2» للمخرج جون كراسينسكي مع زوجته إميلي بلانت في دور البطولة، 11.6 مليون دولار بحسب تقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز».

ويذكر أن الفيلم من إنتاج شركة «باراماونت» عن عائلة تعيش بعد نهاية العالم وتطاردها وحوش ضارية تحدد مسارها بالاستناد إلى الأصوات، وقد أصبح أول فيلم يتخطى عتبة 100 مليون دولار في أميركا الشمالية منذ بدء جائحة «كوفيد-19».

أما فيلم «إن ذي هايتس» من إنتاج «وورنر براذرز» وإخراج جون م. تشو، فقد نال 11.4 مليون دولار، في نتيجة مخيبة للتوقعات التي تحدثت عن إيرادات محتملة بين 15 مليون دولار و20 مليوناً. ومن الأسباب المحتملة لذلك هو عرض الفيلم بالتزامن على منصة «إتش بي أو ماكس» من دون كلفة إضافية للمشتركين.

ويروي الفيلم قصص وأحلام شباب متحدرين من أميركا اللاتينية في حي واشنطن هايتس في نيويورك. وحل في المركز الثالث فيلم «بيتر رابيت 2: ذي راناواي» من إنتاج «سوني»، مع 10.4 ملايين دولار.

وفي المركز الرابع جاء الجزء الثالث من سلسلة «ذي كنجورينغ» بعنوان «ذي ديفل مايد مي دويت»، متصدراً ترتيب الأسبوع الماضي، مع 10 ملايين دولار.

أما المرتبة الخامسة فاحتلها فيلم «كرويلا» من إنتاج «ديزني» المستند إلى قصة فيلم الرسوم المتحركة الشهير «101 دالمايشنز»، والمصوّر بمشاهد واقعية حية من بطولة الممثلة إيما ستون. وحصد الفيلم 6.7 ملايين دولار من الإيرادات. وفي ما يلي ترتيب الأفلام التالية على شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وفق الأرقام المؤقتة:

6 - «سبيريت أنتايمد» (2.5 مليون دولار).

7 - «ذي هاوس نكست دور: ميت ذي بلاكس» (مليون دولار).

8 - «راث أوف مان» (615 ألف دولار).

9 - «كوين بيز» (328 ألف دولار).

10 - «سبايرل» (من سلسلة «سو») (305 آلاف دولار).

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