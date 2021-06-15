الامارات | دارة الدكتور سلطان القاسمي تطلق مشروع «قطعة الشهر»

شكرا لقرائتكم خبر عن دارة الدكتور سلطان القاسمي تطلق مشروع «قطعة الشهر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دارة الدكتور سلطان القاسمي مشروع «قطعة الشهر»، الذي يهدف إلى تسليط الضوء شهرياً على إحدى القطع المميزة من مجموعة مقتنيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تمثل إنجازات استثنائية في مختلف المجالات العلمية والثقافية التي مهدت الطريق لإحراز الشارقة العديد من المكتسبات والألقاب الثقافية والحضارية.

واختارت الدارة قطعة هذا الشهر لتكون «جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز» في دورتها الـ11 التي منحت لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في عام 2009 في فئة «شخصية العام المتميزة» خلال الحفل الختامي للجائزة، وذلك لحرص سموه على بناء أجيال مثقفة من خلال تنشئتهم على حب التعلم والنهل من بحور العلم.

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