5 أشياء تغيرت في ملامح علا غانم.. وتكشف عن سر غيابها لمدة 4 سنوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مرت الفنانة علا غانم بالكثير من المراحل التي تغيرت خلالها ملامحها ووزنها منذ ظهورها الأول في كليب أغنية «هنساك» مع المطرب محمد فؤاد، وكانت إطلالات الفنانة تثير الجدل دائماً سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو على شاشة التلفزيون.

وبعد ظهورها الأخير يتساءل البعض حول أسباب تحول ملامحها وغيابها عن الأضواء لمدة 4 سنوات حيث أكدت في تصريحات صحفية أنها بعيدة الأنظار لأنها تعيش خارج مصر وتقيم في الولايات المتحدة الأمريكية مع أسرتها.

وظهرت علا غانم في مقطع فيديو نشره مصفف الشعر الشاب «كريم الزناتي» عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» وبدت عليها بعض التغيرات في الشكل والملامح والوزن.

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ويرصد هن أبرز التغيرات التي بدت على ملامح على غانم بعد ظهورها:

ـ بدت ملامح علا غانم منتفخة بشكل واضح على عكس وجهها النحيف.

ـ ظهرت بشفاه منتفخة ومختلفة عن أخر ظهور لها منذ سنوات بسبب استخدامها «الفيلر» ما جعل البعض يعتقدون أنها خضعت لعملية تجميل.

ـ اعتادت الفنانة علا غانم على ظهورها بقصات مختلفة وشعر قصير لكنها لأول مرة تظهر بشعر طويل انسيابي ولون مختلف.

ـ لأول مرة تظهر دون استخدام «ماكياج» حيث اعتاد جمهورها على رؤيتها به.

ـ في أخر ظهور لها بدت عيناها أصغر مما قبل وذلك بسبب الفيلر المستخدم وزيادة وزنها كيلوجرامات.

ويعتبر سر غياب علا غانم منذ حوالي 4 سنوات هو انتقالها للعيش رفقة أبنائها في الولايات المتحدة الأمريكية وكان آخر ظهور لعلا غانم عام 2017 في فيلم «الفندق» وهو ما دفع الجمهور للتساؤل حول اعتزالها الفن.

يشار إلى أن الفنانة علا غانم تصدرت حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد ظهورها في مقطع فيديو وتصريحاتها لوسائل إعلامية بأنها لا تفكر في التمثيل خلال الوقت الحالي وتعيش رفقة بناتها في أمريكا وكان عليها أن تأخذ وقفة مع نفسها خاصة بعدما شعرت أن بناتها يكبرن في العمر دون أن تجلس وتعيش معهن، لذلك قررت أن تستغل الوقت من أجل العيش بصحبتهن.