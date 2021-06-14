«صورة مبهجة».. محمد صلاح مع عائلته في مصر أثناء إجازته الصيفية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يقضي اللاعب محمد صلاح، نجم فريق منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، أيام إجازته الصيفية في مصر، مترحلا بين الغردقة والساحل الشمالي، ولفت انتباه الجمهور عدم وجود أسرة محمد صلاح معه في أي مكان، كما لم تظهر ماجي زوجة محمد صلاح في أي صورة، ما جعل البعض يتكهن بحدوث مشكلات أسرية بينهما، ولكن ظهرت صورة لمحمد صلاح وأسرته خلال قضائه الإجازة الصيفية، بعيدا عن إنجلترا بعد توقف الدوري الإنجليزي، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح مع عائلته خلال الإجازة

صورة مبهجة انتشرت للاعب محمد صلاح، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عاد من إجازته بالغردقة، إلى قريته نجريج، والتقى بأفراد أسرته، وأخذ معهم صورة تذكارية انتشرت بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتى تلك الصورة بعد عودة زوجته ماجي من إنجلترا، حيث كانت هناك، خلال الإجازة التي قضاها لاعب منتخب مصر محمد صلاح في العلمين، ومنها إلى الجونة مع أصدقائه، وانتشرت بشدة صوره مع أصدقائه، ومنها صورته في اليخت خلال الإجازة التي قضاها في الغردقة.

وطالت شائعات محمد صلاح وزوجته، بسبب عدم ظهورها معه خلال إجازته، كما لم يلتقط لهم أحد صورا تذكارية، إلا أن مصدر مقرب من اللاعب قال إن زوجته كانت في إنجلترا في تلك الفترة، لذا لم تظهر معه في الصور، بينما هو كان برفقة أصدقائه.

وفي ذات السياق كشف مصدر مقرب من أسرة اللاعب محمد صلاح، أن سبب حذف «صلاح» لصور زوجته من حساباته، هو محاولاته للحفاظ على الحياة الخاصة، بعدما تعرضت زوجته للعديد من التعليقات الهجومية، أو التنمر خلال الفترات الأخيرة، ما دفعه للحفاظ على حياته الخاصة والشخصية بعيدًا عن المتابعين، قائلًا: «صلاح عامل خط أحمر على أسرته».