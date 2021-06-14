كورونا اليوم: علاقة الفيروس بضعف الإدراك.. وأهمية اتباع نظام غذائي غني بالبروتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

هذه أهمية اتباع نظام غذائي غني بالبروتين

هناك حاجة إلى قدر كبير من العناية للتعافي من عدوى فيروس كورونا، ولكن على المرء أن يكون شديد الحذر حتى بعد التعافي، لقد كان جسمك يقاتل ليلاً ونهارًا للقضاء على فيروس كورونا، فأنت بحاجة إلى تجديده بجميع العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن المفقودة والمزيد لتجنب أي مشاكل صحية في المستقبل.

عند الحديث عن نظام ما بعد الشفاء، فإن العنصر الغذائي الوحيد الذي يجب أن تدرجه في نظامك الغذائي هو البروتين، يعد اتباع نظام غذائي غني بالبروتين مع ما يكفي من السوائل والخضروات الخضراء أمرًا أساسيًا للتعافي بعد كوفيد، يوصي خبراء التغذية المرضى باتباع نظام غذائي غني بالبروتين يشمل البيض واللحوم قليلة الدسم والحبوب لبناء المناعة، وفقا لموقع timesofindia.

لقاح يُظهر فعالية إجمالية تبلغ 90.4% بتجارب المرحلة الثالثة

أعلنت شركة "نوفافاكس" الأمريكية، أن اللقاح المرشح لمواجهة فيروس كورونا يتمتع بفعالية إجمالية تبلغ 90.4%، في تجربة المرحلة الثالثة، التي أجريت في أنحاء الولايات المتحدة، والمكسيك، وفقا لسي ان ان

الكشف عن علاقة فيروس كورونا بضعف الإدراك شبيه الزهايمر

كشفت دراسة جديدة بقيادة مستشفى كليفلاند كلينك الأميركية، الآليات التي يمكن أن يؤدي بها "كوفيد - 19" إلى ضعف الإدراك الشبيه بمرض الزهايمر.

وتشير النتائج المنشورة في العدد الأخير من دورية "الزهايمر ريسيرش ثيربي"، إلى وجود تداخل بين فيروس كورونا والتغيرات الدماغية الشائعة في مرض الزهايمر، ويساعد ذلك في توجيه إدارة المخاطر والاستراتيجيات العلاجية لضعف الإدراك المرتبط بالمرض، وفقا لموقع العربية.