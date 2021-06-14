منها "الأرز والعدس".. 7 أطعمة تسرع من فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

عندما تتناول السعرات الحرارية، من المهم أن تختار مكوناتك جيدًا، وأحيانًا، يمكن أن يكون مكونان أفضل من مكون واحد.

غالبًا ما يكون من المفاهيم الخاطئة أن بعض الأطعمة أو بعض العناصر المحددة في طبقك يمكن أن تساعدك على إنقاص وزنك بشكل أسرع، في حين أن جميع الأطعمة لها خصائص مفيدة لفقدان الوزن ، فإن تناول نوعين من الأطعمة أو خلط مجموعات الطعام معًا يمكن أن يساعدك على الاستفادة من أفضل العناصر الغذائية والوصول إلى هدفك بشكل أسرع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد اقتران الأطعمة الصحيحة أيضًا على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع، وتحقيق الشبع بشكل أفضل، لا تنسى أنها تضيف قدرًا كبيرًا من المذاق إلى طبقك.

نخبرك ببعض التركيبات الغذائية الداعنة للإنقاص الوزن والتي ستساعدك على الوصول إلى هدفك بشكل أسرع، وفقا لموقع timesofindia.

الأرز والعدس

هذه الوجبات تعتبر مزيجًا ممتازًا مفيدًا لفقدان الوزن، في حين أن العدس والبقول غنية بالبروتينات وتساعد على الشعور بالشبع، فإن إضافة الأرز يمكن أن يكون مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات.

دقيق الشوفان مغطى بالمكسرات والبذور

هناك أكثر من سبب يجعل دقيق الشوفان أحد أفضل وجبات الإفطار التي تساعد على إنقاص الوزن (أو العشاء إذا أردت)، ومع ذلك، فإن تناول دقيق الشوفان بالطريقة الصحيحة، بمكونات عالية الجودة، وليس مصادر السكر، يمكن أن يجعل خيار الطعام أفضل.

على سبيل المثال، تأكد من إضافة المكسرات والبذور الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة، مثل اللوز والجوز، وينطبق الشيء نفسه على الزبادي بالفواكه والمكسرات.

شاي أخضر وليمون

مليء بمضادات الاكسدة، الشاي الأخضر يمكن أن يكون مزيلًا جيدًا للسموم ومشروبًا منخفض السعرات الحرارية لتنشيطك، تناول ما يصل إلى 3-4 أكواب في اليوم يمكن أن يفعل المعجزات في استقرار ضغط الدم والحفاظ على الوزن تحت السيطرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن إضافة عصير الليمون إليه يمكن أن يزيد من فوائده، يمكن أن تساعد إضافة الليمون في مشروب على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل وجعلها مذاقًا أفضل.

خضروات صحية مع الدجاج

ليس من المهم فقط أن يكون لديك خضروات صحية على أساس يومي، ولكن الكثير من الخضار تزن أيضًا نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ورائعة لفقدان الوزن، ومع ذلك ، في المرة القادمة التي تقوم فيها بتضمين الخضار في وجبتك، تذكر أن تضيف إليها مصدر بروتين غني بالتغذية، مثل الدجاج، ببساطة، يقترن مع الخضار غير النشوية الغنية بالألياف، مما يجعلها وجبة صحية توفر فوائد عظيمة.

قهوة بالقرفة

القهوة هي واحدة من المشروبات المفضلة منخفضة السعرات الحرارية، إذا كنت قلقًا بشأن العثور على بديل جيد للسكر، فقم بتتبيل فنجان القهوة الخاص بك مع رشة من القرفة، غني بمضادات الأكسدة وله خصائص تقلل الالتهابات، والتي تم ربطها بالسمنة وزيادة الوزن.

تحتوي القرفة أيضًا على هرمون الشبع الذي يجعلك تشعر بالشبع ويقلل من الرغبة الشديدة وآلام الجوع، مما يتحكم في نظامك الغذائي على المدى الطويل، وهناك أيضا فائدة خفية تكمن في رائحتها، تحتوي القرفة على مادة سينامالديهيد الكيميائية التي تزيد من معدل الأيض، وهكذا، فإن استخدام القرفة بأي شكل من الأشكال يجبر الخلايا الدهنية في الجسم على الاستمرار في الاحتراق حتى عندما يظل الجسم خاملًا، الأمر الذي يمكن أن يساعد في محاربة السمنة.

بطاطس بالفلفل

تكتسب البطاطس سمعة سيئة لكونها مصدرًا غنيًا بالكربوهيدرات مما يجعلك سمينًا، هذا ليس صحيحًا تمامًا، ستندهش عندما تعلم أن البطاطس غنية بالألياف أكثر من دقيق الشوفان أو الأرز البني، لا تستطيع البطاطس فقط، إذا تم تناولها باعتدال، إطلاق الطاقة وإبقائك ممتلئًا، كما أن الجمع بين البطاطس مع توابل الفلفل يمكن أيضًا أن يسرع مهمة إنقاص الوزن، يحتوي الفلفل على مستخلص أساسي، "البيبيرين" الذي يخفض نسبة الكوليسترول ويسرع فقدان الوزن.

بيض بزيت جوز الهند

يعد البيض من أفضل الأطعمة التي تساعد على إنقاص الوزن، وهو غني أيضًا بالبروتينات وأوميجا 3 والفيتامينات المتعددة، الآن، إذا كنت قلقًا بشأن الدهون الزائدة التي يتم استبدالها بالزبدة، فحاول تحضير البيض بزيت جوز الهند.

زيت جوز الهند يحتوي على MCTs (الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة) التي لا ترفع نسبة الكوليسترول وله فوائد صحية عديدة.