تحذير من التهاب المفاصل.. تجنب هذين المشروبين قد يسببان ظهور أعراض مؤلمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

وجد باحثون من قسم أمراض الروماتيزم والمناعة والحساسية في مستشفى بريجهام والنساء بأمريكا، أن المشروبات التي يتم تناولها يمكن أن يكون لها تأثير على التهاب المفاصل لديك، وهو حالة شائعة تسبب الألم والالتهاب في المفصل، وفق ما ذكر موقع express.

عند التقسيم إلى التهاب المفاصل الروماتويدي على وجه الخصوص، أفاد 217 شخصًا تم إرسالهم عبر البريد بمسح للنظام الغذائي أن شرب الصودا جعل أعراضهم أسوأ، وأشار الباحثون إلى أن: "العمل السابق أظهر أن زيادة استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي".

ما هو التهاب المفاصل الروماتويدي؟

حددت هيئة الخدمات الصحية الأعراض الرئيسية لالتهاب المفاصل الروماتويدي، وهي كما يلي:

-ألم المفاصل

-تورم المفاصل

-تصلب المفاصل

ويوصف ألم المفاصل بأنه إحساس "بالخفقان" و "الألم" يكون أسوأ في الصباح وبعد فترة من الخمول، كما قد تصبح المفاصل المتورمة "ساخنة ومؤلمة للمس"، ويمكن أن تتطور العقيدات تحت الجلد.

قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي من أعراض عامة أيضًا، مثل:

-التعب وقلة الطاقة

-حرارة عالية

-التعرق

-ضعف الشهية

-فقدان الوزن.

والتهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة السليمة المحيطة بالمفاصل، فيؤدي هذا إلى إصابة الطبقة الرقيقة من الخلايا التي تغطي المفاصل (المعروفة باسم الزليلي) بالتهاب، مما يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية تضر ما يلي:

-العظام

-الغضروف - النسيج الضام المطاطي بين العظام

-الأوتار - النسيج الذي يربط العظام بالعضلات

-الأربطة - النسيج الذي يربط العظام والغضاريف.

يمكن أن تتسبب هذه المواد الكيميائية في فقدان المفصل لشكله ومحاذاته، مما يؤدي في النهاية إلى تدمير المفصل تمامًا.

والمشروبات التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل لديك، هي مشروبات سكرية، والكحول

-ما هو النقرس؟

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية "النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يسبب آلام المفاصل الشديدة والمفاجئة، وعادة ما يشعر بهذا الألم في إصبع القدم الكبير، على الرغم من أنه يمكن أن يؤثر على المفاصل الأخرى في الجسم.

قد يكون ألم المفاصل الشديد مصحوبًا بجلد ساخن ومتورم وأحمر فوق المفصل المصاب، ويمكن أن تستمر نوبة النقرس حتى سبعة أيام، والتي قد تتكرر كل بضعة أشهر أو سنوات.