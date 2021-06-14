السوشيال ميديا تعزم «فارس» وخطيبته: «صرفت فلوسي على الشبكة ومعايا 200 جنيه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ملتقى للتفاعل بين الأشخاص في جميع نواحي الحياة الاجتماعية والأسرية، وتفاعل روادها مع شاب عشريني يدعى «فارس» الذي طلب «اقتراحات» لمكان لقيم فيه عزومة لخطيبته وأسرتها بمبلغ زهيد تبقى معه بعدما اشترى الشبكة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لشاب يدعى «فارس» من محافظة الإسكندرية كتب فيه:«جبت شبكتى وفلست معيش غير الـ٢٠٠ جنيه لأخر الشهر وعايز اعزم خطيبتي واختها وحمايا وحماتى عالغدا بكره أروح فين».

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ولاقى منشور فارس الذي نشره في جروب باسم «دليل خروجات ومطاعم الإسكندرية» الكثير من التعليقات وحالات الإعجاب وتلقى العزومات من عدد كبير من رواد السوشيال ميديا سواء من أشخاص داخل منازلهم أو مطاعم طرحت عليه دعوات مجانية ووصلت إليها الكثير من العروض ووصفات الأكل التي تناسب مبلغ 200 جنيه من قبل ربات البيوت.

وتلقى فارس بعدما نشر البوست من خلال حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك» تعليقات منها: «لو الحوار ده بجد ابعتلى خاص وملكش دعوة اليوم عليا وبتكلم جد وربنا يفرجها عليك وعلينا»..«كلمني لو أنت من إسكندرية وتعالى خد اللى أنت عايزه والخروجة كلها عندي بنتحط في نفس الموقف وبتفرج»، كما تلقى الشاب عرضا من أحد أصحاب المطاعم بأن يرسل له الأكل مجانًا عن طريق خدمة الدليفري «أنت منين حضرتك لو من المنصورة أقسم بالله الغدا هيجيلك دليفري لغاية بيتك ربنا يفكها عليك وييسر أمورك أنا تحت أمرك».

بينما تلقى وصفة من سيدة بمقادير أكلة تناسب مبلغ 200 جنيه قائلة:«اعزمهم في البيت عندك اضمن حاجة، عشان الـ200 جنيه مش هتكفي عزومة ومواصلات وتحلية بره البيت لكن ممكن تجيب فرختين وسط وبطاطس يتعملوا صينية عليهم وملوخيه ورز بالشعرية أو برام، والتحلية أما فاكهه أي نوع كنتالوب أو شهد أو عنب مش غاليين، أو علبة جيلي تتعمل مع الشاي، هتبقى عزومة حلوة وجو أسري لطيف يقرب العيلتين من بعض أكتر وعلي قد التكلفة، وأول ما تقبض أعزمها بره براحتك».