سلمى أبو ضيف تكشف لـ «ُهن» تفاصيل خضوعها لـ عملية جراحية: «العين فلقت الحجر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف عن تعرضها لـ 3 وعكات صحية خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أيام من إعلانها مرضها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» حيث نشرت صورة أظهرت قطعا في الشفاه وحروقا بالجسد.

وقالت سلمي أبو ضيف، في أول تصريح لها، بعد وعكتها الصحية إنها تعرضت لحروق بالليزر في الظهر وألام شديدة في ضرس العقل، واضطررت لإجراء عملية جراحية لضرس العقل، وقبل شهر أجريت منظارا داخليا لقرحة بالمعدة، مضيفة أن «الحسد» شيء طبيعي يحدث ويمكن لأي شخص أن يتعرض له، مرجحة أنه نتيجة لنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«هن»:«أصبت بالنزيف بعدما لجأت لطبيب أسنان لخلع ضرس العقل، فحدث جرح كبير في الشفاه واضطررت لعمل خياطة أكثر من مرة، ورغم ذلك فالجرح لم يلتئم فخضعت لعملية جراحية في الفك يوم الجمعة الماضية».

وكانت الفنانة سلمى أبو ضيف، قد تصدرت خلال الأيام الماضية حديث مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث «جوجل» بعد إعلانها وعكتها الصحية بحسابها على موقع تبادل الصورة والفيديوهات «إنستجرام» بحروق نتيجة الليزر، حيث أرجعت سبب تعرضها لتلك الواقعة إلى الحسد.

سلمى أبو ضيف تكشف عن معاناتها الصحية: حروق في الجسم وقطع بالشفاه (صورة)

كما خضعت «أبو ضيف» إلى عدة جلسات لعلاج أثر الحروق التي ظهرت على جسدها وممارسة حياتها الطبيعية، حيث نشرت مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي وعلقت عليها قائلة: «سعيدة وفخورة بأحدث تعاون في جلسة التصوير الجديدة».

سلمى أبو ضيف هي ممثلة شابة وعارضة أزياء وخريجة كلية الإعلام وتعمل في مجال الأزياء بجانب عملها الفني منذ سنوات، حيث دخلت سلمى إلى مجال الأزياء عندما دعتها إحدى صديقاتها لحضور جلسة تصوير لصالح علامة تجارية على الإنترنت.