علا غانم في لوك جديد.. شعر أشقر وبدون مكياج: «بقالي 4 سنين عايزة أظبط شعري» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أصبح ظهور الفنانة علا غانم، متباعدا، حيث انتقلت للعيش في أمريكا مع أسرتها منذ حوالي 4 سنوات، وتظهر بشكل شاب ومتجدد، ورغم أنها لا تظهر كثيرا في الفاعليات الفنية، إلا أنه في أحدث ظهور لها أطلت علا غانم بشكل جديد عليها، وعلى جمهورها، وتخلت فيه عن الشعر القصير، وكذلك تخلت عن الماكياج، وظهرت طبيعية تماما، وهذا عكس طبيعتها أيضا، فهي دوما ما تطل بمظهر غني وحاد، وملئ بالألوان، والماكياج، ونستعرض أحدث ظهور للفنانة علا غانم بـ لوك جديد.

علا غانم في نيو لوك

نشر مصفف الشعر، ومصمم التسريحات، كريم زناتي، فيديو جديد لعمله مع الفنانة علا غانم، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أظهر نيو لوك الفنانة علا غانم، حيث صفف لها شعرها بطريقة جديدة ومبتكرة.

ظهرت علا غانم، بشعر أشقر، طويل نسبيا عما اعتادت عليه، ولكنه يصل إلى كتفيها تقريبا، بشكل واسع ومكسر.

وظهرت علا غانم أيضا بدون ماكياج تقريبا، عكس ما اعتاد الجمهور عليه منها، ولكنها اكتفت بوضع تنت بسيط، وتصفيف شعرها، وحاجبيها، فاكنت إطلالتها رقيقة للغاية.

وعلّقت خلال مقطع فيديو نشره مصفف الشعر، قائلة: «بقالي أربع سنين مش عارفة أظبط شعري.. جيت بلدي هنا عشان أظبطه».

وعلق كثير من متابعيها عبر الفيديو، فرحين بعودتها مرة أخرى، وكان من بين التعليقات، «ياريت يا أستاذ كريم تقولها إننا فرحانين برجوعها وألف حمد الله علي سلامتها واللون جميل عليها»، و«زي القمر علا غانم يا ريت ترجعيلنا للتمثيل تاني».