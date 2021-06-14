فوائد كبد الدجاج لفقر الدم.. تناولها يوميا لنتائج مضمونة

القاهرة - سمر حسين - صحة

كبد الدجاج واحدة من أكثر الأكلات المفيدة للجسم، وخاصة علاج فقر الدم، والأنيميا، لذا يجب الحرص على تناول وجبة كبد الدجاج، بشكل دوري للحصول منها على أقصى استفادة للجسم، وعلاج فقر الدم والأنيميا، لذا إذا كنت تعاني من نقص الحديد أو فقر الدم، تأكد من تناول كمية كبيرة من الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي اليومي، وكبد الدجاج مصدر كبير للحديد، ويمكن طهيه بأكثر من طريقة في البيت، مشوية، ومحمرة، ومع الخضروات وغيرها من طرق الطهي، ولكن يجب الحرص على أن تكون طرق صحية، وفيما يلي فوائد كبدة الدجاج بحسب موقع ويب مد الطبي المتخصص.

فوائد كبد الدجاج لفقر الدم

يحتوي كبد الدجاج إلى جانب الحديد على حمض الفوليك والبيوتين، وبسبب احتوائهم على العديد من الفوائد الصحية المتعددة تجعل كمية الحديد العالية من كبد الدجاج معززة للطاقة في الجسم.

ويساعد كبد الدجاج بشكل خاص على تقليل التعب والضعف الناجم عن فقر الدم، كما يحتوي كبد الدجاج على سعرات حرارية أقل من اللحوم الحمراء الأخرى الغنية بالحديد مثل كبد البقر أو كبد الضأن، لذلك من الآمن تناول كبد الدجاج كمصدر عالٍ للحديد لمواجهة فقر الدم.

ويُطلق على البروتين الرئيسي في خلايا الدم الحمراء البشرية اسم الهيموجلوبين، هذا هو العنصر الذي ينقل الأكسجين عبر مجرى الدم إلى جميع أعضاء الجسم، وفي بعض الأحيان ينخفض ​​تركيز الهيموجلوبين في الدم عن المعدل الطبيعي، وبالتالي يقلل من قدرة الدم على نقل الأكسجين إلى الأعضاء، وهذه الحالة تسمى فقر الدم في المصطلح السريري، ونتيجة لذلك يشعر المريض بالدوخة والتعب والضعف وضيق النفس، ويبدأ فقر الدم أحيانًا بنقص الحديد، إذا تمكنت من التحكم في نقص الحديد في البداية، فقد يمنع ذلك فقر الدم.

وتعد السبانخ من الأطعمة الرائعة الأخرى لمحاربة فقر الدم، سواء كنت تستهلك السبانخ في شكلها الخام أو مطبوخة، فسوف تعطيك كمية كبيرة من الحديد، ومع ذلك فمن الأسهل على جسمك امتصاص الحديد أثناء طهي السبانخ بشكل صحيح، ويمكنك طهي السبانخ بعدة طرق، ويمكنك إضافته في العصائر والمخفوقات والسلطات والأطباق النباتية.

وإذا كنت تريد أن تصنع مقاتلًا لفقر الدم، فيمكنك الجمع بين السبانخ وكبد الدجاج.