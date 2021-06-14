ماذا تقول وضعيات نومك عنك وعن صحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

صدق أو لا تصدق، نقضي ثلث حياتنا نائمين، لذا يمكن للنوم أن يشكل شخصيتنا بطريقة أو بأخرى، إذ اتضح أن الأشخاص الذين ينامون على الجانب الأيمن يجدون صعوبة في الاستيقاظ.

إليك تفضيلات الأشخاص لوضعيات النوم ومعانيها، وفق ما أورد موقع "Bright Side".

- النوم على أحد الجانبين

الأشخاص الذين ينامون على اليسار يحبون الموسيقى القديمة وأفلام الدراما. على العكس من ذلك، فإن الذين يستيقظون على اليمين يستمعون إلى موسيقى الروك وعندما يتعلق الأمر باختيار الأفلام، فإنهم يذهبون إلى أفلام الحركة.

- على الظهر

إذا كنت تنام وذراعيك لأسفل، فأنت متحفظ بعض الشيء وإذا كانت ذراعيك ممدودة - فأنت منفتح الذهن ومرتاح. أيضًا. يقدرك الناس لمهاراتك في الاستماع.

الصحة: قد يكون لديك آلام أسفل الظهر وقد يؤدي وضع النوم هذا إلى تفاقمه. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تميل إلى الشخير، فقد لا يكون النوم على ظهرك فكرة جيدة. ومع ذلك، هناك أيضًا بعض الفوائد. لا تشعر بألم في الرقبة، لأن عمودك الفقري ورقبتك ورأسك في وضع محايد.

إذا كنت تنام على وسادة مرتفعة قليلاً -فهذا جيد، هذا هو في الواقع أفضل وضع للحموضة المعوية.

- النوم على البطن

الشخصية: أنت فريد من نوعه، رائد حقيقي. لديك احترام كبير لذاتك ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون منغلقًا تمامًا وتفضل الاحتفاظ بالأشياء لنفسك. بالإضافة إلى ذلك، لا تحب أن يتم انتقادك.

الصحة: ربما تلاحظ مدى عمق التجاعيد في الصباح. ليس من المستغرب أن يكون هذا الوضع هو الأفضل بسبب التجاعيد مثل أقدام الغراب أو الطيات الأنفية، ومن المحتمل أيضًا أنك تعاني من آلام في الرقبة لأن النوم على الظهر يضغط كثيرًا على أعصاب رقبتك.

- وضعية الجنين

الشخصية: إذا كنت تنام في وضعية جنينية (تقترب ركبتيك من صدرك) فأنت قاسي من الخارج ولكنك لين لم يعرفك عن قُرب. وإذا كنت تنام على جانبك فقط، وذراعيك بالقرب من جسمك، فأنت مؤنس وساذج.

الصحة: من الممكن ألا تشخر في الليل لأن النوم الجانبي يبقي مجرى الهواء مفتوحًا. ومع ذلك، قد تعاني أحيانًا من ضيق في التنفس، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب.