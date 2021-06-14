متى يكون انتفاخ البطن مؤشرا لإصابتك بهذه الأمراض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تتراوح أسباب الانتفاخ من الحالات الحميدة إلى المزعجة، مثل عدم تحمل اللاكتوز إلى التشخيصات الخطيرة مثل السرطان.

ولكن كيف تعلم ما إذا كان الانتفاخ مصدر إزعاج أو علامة على شيء أكثر إثارة للقلق؟ لذا من المهم أن تكون على دراية بالعلامات والأعراض التحذيرية التي قد تشير إلى شيء ينذر بالسوء، وفق ما ذكر موقع "everydayhealth".

1- سرطان المبيض:

ليس الأكثر احتمالا، لكنه من أكثر الأمراض المميتة، وعلى الرغم من أنه خامس أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء، إلا أنه يتسبب في وفيات أكثر من أي سرطان تناسلي آخر، معظمها لدى النساء فوق سن الخمسين.

وتشمل عوامل الخطر عدم إنجاب الأطفال أو إنجابهم في وقت متأخر من العمر، والسمنة، والتاريخ العائلي لسرطان المبيض، وبعض التشوهات الجينية، والعلاج طويل الأمد بالعلاج بالهرمونات البديلة.

ويعد الانتفاخ المستمر والشعور بالامتلاء بشكل أسرع وألم الحوض هي الأعراض النموذجية، ويعد الفحص الدقيق للحوض أو الموجات فوق الصوتية عبر المهبل أفضل طريقة لتشخيص سرطان المبيض.

2- سرطان الرحم:

بالإضافة إلى الانتفاخ، يمكن أن يسبب سرطان الرحم نزيفًا مهبليًا غير طبيعي، أو إفرازات مهبلية مائية أو مختلطة بالدم، أو ألم في الحوض، أو ألمًا عند الجماع أو التبول.

3- سرطان القولون:

يمكن أن يسد القولون من الداخل، مسبباً الانتفاخ التدريجي، وإذا كان السرطان موجودًا في نهاية القولون في المستقيم أو السيني، فعادة ما يكون هناك نزيف وإمساك.

4- سرطان البنكرياس:

من أعراض سرطان البنكرياس الانتفاخ المرتبط باليرقان (اصفرار العينين والجلد)، وفقدان الوزن، وضعف الشهية، وآلام الجزء العلوي من البطن التي تشع إلى الظهر، وقد يكون مرض السكري الذي ظهر حديثًا، بالإضافة إلى الانتفاخ وفقدان الوزن وآلام البطن، علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس.

5- سرطان المعدة:

عادة ما يكون دون أعراض في وقت مبكر، أو يسبب أعراض غامضة مثل الانتفاخ وعسر الهضم والشعور بالامتلاء في الجزء العلوي من البطن مثل سرطان البنكرياس.

6- مرض الكبد:

عندما تدخل الخلايا السرطانية إلى مجرى الدم، يتم ترشيحها في النهاية عبر الكبد، وقد يكون الانتفاخ المصحوب بالاستسقاء واليرقان علامة على انتشار السرطان في الكبد أو سرطان الكبد الأولي، والذي يمكن أن يتطور لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من التهاب الكبد أو تعاطي الكحول بكثرة.

7- التهاب الرتج:

يشير إلى عدوى أو التهاب آفات صغيرة من نوع الحفرة يمكن أن تتطور في القولون تسمى الرتوج، وعادةً ما يحدث التهاب الرتج عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بألم في البطن، وفقدان الشهية، والحمى، والإمساك أو الإسهال.

8- مرض كرون:

هو اضطراب في المناعة الذاتية يؤثر على الجهاز الهضمي، عادة في الأمعاء الدقيقة أو القولون، والانتفاخ هو أحد الأعراض المبكرة، حيث يمكن أن يسبب مرض كرون تضييقًا في الأمعاء ويؤدي في النهاية إلى انسداد الأمعاء، ما يؤدي إلى الانتفاخ الشديد وفقدان الوزن والغثيان والقيء بعد الوجبات، كما يعتبر الإسهال المصحوب بالدم أمرًا معتادًا عند حدوث داء كرون في القولون، وقد تكون هناك أعراض أخرى خارج الجهاز الهضمي، بما في ذلك تقرحات الفم وآلام المفاصل وآفات الجلد والتهاب في العين.