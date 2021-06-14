9 أعراض لوجود سموم في القولون.. وإليك كيفية تنظيفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عملية تنظيف القولون مهمة، وذلك لإزالة المواد السامة التي تراكمت بمرور الوقت، وهناك بعض الطرق التي تساعد في جعله خاليا من أي سموم، كما ذكرت الدكتورة إسراء طارق أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك".

أعراض وجود السموم بالقولون:

1- الإمساك وانتفاخ البطن.

2- التعب والإرهاق بدون سبب.

3- الرائحة الكريهة للفم وللجسم.

4- الالتهابات الشديدة.

5- النسيان.

6- آلام الرأس.

7- كثرة الغازات الكريهة.

8- آلام الظهر.

9- مشاكل البشرة المُتعددة كظهور الحبوب.

كيفية تنظيف القولون؟

1-وصفة الليمون والعسل:

يتميز الليمون بأنه غني بفيتامين (c) الذي يعمل على مقاومة الفيروسات، وله تأثير قوي وواضح على تطهير القولون من الميكروبات.

المكونات:

عصير 1 ليمونة.

1 ملعقة صغيرة من عسل النحل.

كوب من الماء.

الطريقة:

قم بإضافة عصير الليمونة وعسل النحل إلى الماء ويمكنك القيام بهذه الوصفة لمدة شهر، وستساعدك على تنظيف القولون جيدا.

2-عصير الخضروات أو الديتوكس الأخضر:

يتم إضافة جميع أنواع الخضروات التي تحتوي على الألياف، وخلطهم معا بالمطحنة الكهربائية، وسيساعد هذا العصير على تطهير القولون والمساعدة في تسهيل عملية امتصاص المعادن والفيتامينات.

3- الزنجبيل:

عنصر مهم جدًا لإتمام نقاء ونظافة القولون، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن القليل من شرائح الزنجبيل مفيدة جدًا لإزالة السموم المختلفة وطردها خارج الجسم.

4- اللبن الرايب:

يساعد اللبن الرايب على تسهيل عملية الهضم، وتنقية القولون من الشوائب، لذا ينصح بتناول كوب من اللبن الرايب يوميًا، وذلك بفضل احتوائه على البكتيريا النافعة، التي تساعد على قتل البكتيريا الضارة.