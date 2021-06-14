ماذا يحدث لجسمك عند تناول "سكلانس" الشاي بالقهوة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يخوض الطلاب الجامعيين اختبارات نهاية العام الدراسي، ويفضل الكثير المذاكرة ليلا ومحاولة السهر، ويلجأ بعضهم لبعض الحيل التي تساعدهم على السهر اعتقادا منهم بذلك، ومنها تناول "السكلانس" وهو خلط القهوة والشاي في مشروب واحد.

يوضح الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية لـ"الخليج 365"، أن لهذا المشروب أضرار صحية على الجسم بشكل عام.

وأشار إلى تناول كل من الشاي والقهوة على حدا وكمشروب منفضل، ليس فيهما أي ضرر على الصحة، بل الاعتدال في تناولهما يفيد الجسم، فالشاي يقلل الكوليسترول بالدم، والقهوة تساعد على رفع الضغط لمن يعاني من الضغط المنخفض، ولكن يجب عدم الإفراط في تناولها، لأن الجرعات العالية منها تؤدي إلى اضطراب ضربات القلب.

ويؤكد "حماد" أن تناول القهوة والشاي في مشروب واحد يشكل خطرا وضررا على صحة القلب وبالتالي زيادة ضربات القلب، ويعمل أيضا على ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالصداع المزمن، بالإضافة للأرق وعدم التركيز نتيجة عدم النوم لساعات كافية، وذلك لاحتواء المشروب على كم كبير من الكافيين وتناوله في آن واحد.

وأضاف: "تتعرض المعدة أيضا للعديد من المشكلات الصحية كالغثيان، وانتفاخ المعدة، والحموضة، وارتجاع المريء في حالة الإفراط في تناول هذا المشروب".

وتابع: "كما أن الكافيين معروف بتأثيره على عسر الهضم وفقدان الوزن، نتيجة الحرق الزائد للسعرات الحرارية التي يحتاج الجسم إليها، لمده بالطاقة، ما يؤدي إلى الشعور بالضعف والإعياء".