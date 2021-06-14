كيف تختار ياسمين صبري تنانيرها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يونيو 2021 07:47 مساءً - هي رائدة في مجال الأناقة الكلاسيكية العصرية فهي ممثلة حسناء ولكنها ايضاً وفي الوقت نفسه زوجة شخصية عامة ورجل أعمال لذا فمن الطبيعي أن تنسجم إطلالتها مع نمط حياتها الاجتماعية حتى ولو تعرضت في بعض الأحيان للتنمر بسبب أزيائها ومجوهراتها الباهظة. ما يميز ياسمين صبري الى جانب حسنها وجاذبيتها حسن تنسيقها للقطع.

ياسمين صبري -

الصورة من حسابها على انستغرام

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ماذا ارتدت ياسمين صبري مؤخراً؟





نشرت النجمة صورة لها مرتدية تنورة ميتاليكية مزدانة بالتكسيرات الملونة مع بلوزة قطنية بيضاء وحملت حقيبة peekaboo من فندي صفراء اللون. وانتعلت حذاء شفافاً مرصعاً بأحجار براقة من الشواروفسكي.

ياسمين صبري -

الصورة من حسابها على انستغرام



كما نشرت صورة لها مرتدية بلوزة وتنورة منسدلة من الدنيم الرقيق الأزرق التي تلتف حول قوامها براحة.

ياسمين صبري -

الصورة من حسابها على انستغرام



وقد اختارت ياسمين صبري تنورة بيضاء مزدانة بصف من الأزرار من بالمان الدار الفرنسية التي تعشقها ياسمين صبري وقد شوهدت مراراً في سترات تحمل توقيع الدار وبألوان مختلفة. كما نسقت معها كارديغان بلون عاجي وقد انتعلت حذاء ستيليتو بلون النيود.

ياسمين صبري -

الصورة من حسابها على انستغرام

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كيف تختار ياسمين تنانيرها؟





تحرص على اختيار تنانير ميدي ضيقة لتبرز قامتها الجميلة أو تنانير واسعة مع بلوزات ضيقة لإحداث توازن في الطلة. وتهوى الأحذية العالية.

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كيف تحصلين على إطلالة مشابهة؟

تنورة من فرساتشي من مجموعة صيف 2021



اخترنا لك من فرساتشي تنورة مزدانة بالتكسيرات الملونة من مجموعة ربيع وصيف 2021

بلوزة بيضاء قطنية من فالنتينو





ويمكنك تنسيقها مع بلوزة قطنية ضيقة بيضاء من فالنتينو لتتمكني من ارتدائها مع التنورة او مع أي طقم مطبع كما في الصورة. اللوك من مجموعة ربيع وصيف 2021 لفالنتينو.



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