7 نصائح من بيونسي للممتلئات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يونيو 2021 07:47 مساءً - في كل مرة تطل علينا بيونسي تخلف تاثيراً كبيراً في نفوس متابعيها، فالنجمة الذهبية تدرك كيفية تنسيق أزيائها على الرغم من كونها تتمتع بجسم صحي رياضي شبه ممتلئ، وهي لا تخجل من التباهي به الأمر الذي يعطي ثقة للممتلئات بنفسهن، ويمكنهن الاستيحاء من إطلالاتها لتنسيق واختيار قطع تليف بذوات القوام الممتلئ.



7 نصائح من بيونسي لذوات الجسم الممتلئ:





إذا كنت تتمتعين بقوام ممتلئ أو كان جسمك على شكل إجاصة او تفاحة يمكنك أن تستوحي من إطلالات بيونسي ما يليق بك.

لذوات القوام الإجاصي، ارتدي الشورت القصير ولا تخافي من مادة اللاتكس ونسقي معه المعطف المطرز بالفضي.

إذا كنت تتمتعين بخصر رفيع يمكنك إبرازه كما فعلت بيونسي في هذا الفستان المزدان بالأزرار والمزدان بحزام عريض عند الخصر.

بيونسي- الصورة من حسابها من انستغرام

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أما إذا كنت تعانين من انتفاخ في البطن أو المعدة فيمكنك ارتداء الفستان المزدان بقصة درابيه عند البطن لتمويه هذه المنطقة. أنظري كيف ارتدت بيونسي فستانها الفوسفوري الرائع القصير المزدان بقصة درابيه عند محيط البطن.

بيونسي- الصورة من حسابها من انستغرام

إذا كنت تعانين من عدم تناسق ما بين الجزء العلوي والسفلي اليك بالفساتين المنخفضة الياقة او الملفوفة فهذه القصة هي التي تظهر منطقة الصدر أنحف مما هي عليه.

بيونسي- الصورة من حسابها من انستغرام



إذا كنت تعانين من أكتاف ضخمة فيمكنك اختيار الفساتين بكم طويل لتمويه هذه المشكلة ويمكنك اختيار فستان ضيق كما فعلت بيونسي.

بيونسي- الصورة من حسابها من انستغرام

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إذا كنت من هواة الدنيم وتخشين ارتداءه يمكنك اختيار تنورة ميني مع توب بيضاء وسترة قصيرة واسعة من الدنيم كما فعلت بيونسي.

بيونسي- الصورة من حسابها من انستغرام



يمكنك اختيار طقم ابيض حتى ولو كنت ممتلئة بشرط اتباع ستايل بيونسي التي اختارت الطقم بقصة مستقيمة والسترة طويلة وضيقة.

بيونسي- الصورة من حسابها من انستغرام

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