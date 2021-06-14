كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يونيو 2021 07:47 مساءً - رغم وضع نفس المكياج بنفس الطريقة يبدو المكياج بصورة مثالية على عروس دون أخرى، وهذا يعود لطريقة وضع المكياج والأسرار التي اكتسبتها خبيرات التجميل بحكم التجربة الطويلة، ولأن بودرة الوجه من المنتجات المهمة التي تمنح العروس بشرة ناعمة خالية من العيوب، وتغطية تدوم لوقت أطول، نساعدك اليوم على اختيار أفضل أنواع البودرة.



أفضل أنواع بودرة الوجه للعروس:





بودرة الوجه المخملية:

بودرة الوجه للعروس



بودرة الوجه المخملية هي الخيار الأفضل للعروس، وذلك للحصول على لون موحد وملمس ناعم، فضلاً عن الشعور العالي بالثقة، وهي بودرة أساس خفيفة بتغطية قابلة لوضعها بطبقات ولمسة نهائية مطفية، وهي شبيهة ببودرة الوجه غير المضغوطة كونها خفيفة القوام، بحيث لا يمكن الإحساس بها عند وضعها، وتطبق بواسطة فرشاة لتثبيت المكياج وامتصاص زيوت البشرة.

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بودرة الوجه المضغوطة:

اختيار بودرة الوجه



هي بودرة مضغوطة على شكل قرص صلب وتمتاز بقوامها الكثيف، وتُستعمل أيضًا لتثبيت المكياج وتوحيد لون البشرة، وتتوافر بألوان عدة لتلائم ألوان البشرة كافة، وتستخدم عادة بعد تطبيق الفاونديشن، حيث تتألف من السيليكون والشمع وغيرهما من المكونات التي تجعلها بودرة جامدة، كما أنها الخيار الأنسب لكِ لاستخدامها بدلاً من الفاونديشن؛ كونها تأتي بتدرجات مختلفة من الألوان التي تناسب لون بشرتكِ وتمنحكِ تغطية شاملة تماماً كما يفعل كريم الأساس.

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البودرة المناسبة للون البشرة:



عند اختيار البودرة يجب اختيار اللون المناسب للون بشرتك لتحصلي على إطلالة مثالية، لذا يجب أخذ لون أفتح بدرجة أو درجتين من لون البشرة الأصلي، وتُعتبر بودرة الوجه المائلة للأصفر أو البرتقالي مثالية لذوات البشرة الداكنة، بينما تتناسب البشرة البيضاء مع البودرة ذات الأساس الزهري، وإن كنتِ تنتمين إلى فئة الألوان المحايدة كالبشرة الحنطية فعليكِ اختيار بودرة تميل إلى اللون الأصفر والوردي، وذلك من خلال مزج اللونين معاً.

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اختيار البودرة بنوع البشرة:

افضل انواع بودرة الوجه



للبشرة الجافة ننصح باستخدام البودرة ذات القوام الكريمي أو البودرة الشفافة؛ لأنها تجعلها أكثر نضارة وأقل شحوباً، كما أن البودرة المعدنية خيار جيد للبشرة الجافة لأنها تحتوي على أكسيد الزنك والماغنسيوم اللذين يحافظان على جمال البشرة ونضارتها، وعن البشرة العادية فهي مناسبة لمختلف أنواع البودرة، ويليق بالبشرة الحساسة بودرة الوجه المعدنية؛ لأنها لا تحتوي على زيوت أو شمع أو عطور أو مكونات حافظة قد لا توجد في أنواع البودرة الأخرى، ويجب أن تكون البودرة مضادة لسد المسام ومضادة لحب الشباب، وللبشرة الدهنية يجب اختيار البودرة المعدنية لاحتوائها على الحديد الذي يُساعد على تغطية الحبوب والمسام الواسعة، كما أنها تُخفي أي شوائب أو عيوب في البشرة بشكل طبيعي.

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