خصص عنبر لزوجاته.. وفاة رب أكبر أسرة في العالم: جذبوا السياح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول خبر وفاة الهندي زيونا تشانا، من ولاية ميزورام الهندية، صاحب الـ76 عامًا، تاركًا خلفه 39 زوجة، و94 من الأبناء، و33 حفيد، حيث يعتقد أنه رب أكبر أسرة في العالم.

تفاصيل عن حياة الأب المتوفي

وشغل «زيونا» منصب رئيس إحدى الطوائف الدينية التي تمارس تعدد الزوجات داخل البلاد، وهو ما قام بممارسته بصورة كبيرة.

يذكر أن الراحل كان يعاني من الإصابة بأمراض السكري، وارتفاع ضغط الدم، حسبما ذكرت «بي بي سي» البريطانية.

وكان أكد رئيس وزراء الولاية، خبر الوفاة، عبر حسابه الرسمي على موقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر».

وفاته

وكشف عدد من الأطباء خلال تصريحاتهم الإعلامية، أن حالة «زيونا» شهدت تدهورا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، حيث مكث داخل منزله في قريته باكتاونج تلانجنام، ومن ثم تم نقله إلى المستشفى مساء الأحد الماضي، حيث تم الإعلان عن وفاته فور وصوله.

وتزعم العديد من التقارير الصحفية أنه من الصعب تقدير الحجم الدقيق لعائلة الهندي المتوفي، إذ كشف أحد التقارير أن الزوج كان لديه على الأقل 39 زوجة و94 طفلاً و33 حفيدًا، إي يصل عدد أفراد العائلة إلى 188 شخص.

فيما لفتت بعض التقارير المحلية إلى أن «زيونا»، حمل الرقم القياسي حول كونه رب أكبر أسرة في العالم.

جذب السياح

وكان يعد الأب السبعيني وعائلته وسيلة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، حيث ينجذب السياح إلى قريتهم في شمال شرق الهند، لمشاهدة تلك العائلة الكبيرة، فضلا عن تصدر حياة «زيونا» غير العادية العديد من العناوين الرئيسية على مر السنين.

منزل العائلة

الجدير بالذكر أن العائلة الكبيرة تعيش داخل منزل مكون من أربعة طوابق، و100 غرفة، فضلا عن عنبر لنوم الزوجات، بالقرب من غرفة نوم الزوج الخاصة.