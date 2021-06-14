نرمين الفقي بعد صورتها على البحر.. متألقة دوما بإطلالات مختلفة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نرمين الفقي، تتصدر التريندات دوما بمجرد نشر صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر تلك الصور ظهورها تحتفي بقدوم الصيف، حيث نشرت صورة جديدة لها وهي على الشاطئ، وخلفها البحر، وتظهر فيه سيدة تمارس السباحة وفيما يبدو أنها إحدي صديقاتها، وتلك ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها نرمين الفقي تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي أبرز إطلالاتها المختلفة.

نرمين الفقي على البحر

آخر ما نشرته نرمين الفقي، كان صورة شاركتها مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتبت نرمين الفقي وهي جالسة أمام البحر على الصورة «الله على البحر وجماله»، لكن ما أثار تعليق متابعيها، هو ظهور سيدة خلفها في الصورة تعوم في البحر، بشكل يوحي أنها تغرق، ما أثار سخرية بين التعليقات «مدام نرمين في واحدة بتغرق وراكي» «مين البنت اللي اتشهرت وراكي دي» «في حد بيموت وراكي» «الست اللي وراها ساكتة ومتحملة».

نرمين الفقي في الإجازة

وقضت نرمين الفقي قبل ذلك إجازتها في شرم الشيخ، ونشرت صورة لها عبر «إنستجرام»، وارتدت الفنانة نرمين الفقي، ملابس سوداء أظهرت أنوثتها، وعلقت على الصورة: «يا صباح الخير والسعادة يومكم جميل ان شاء الله»، وانهالت تعليقات متابعيها جاء أبرزها: «قمر، جميلة، شمس الساعة، القمرة، الجمال عدى الكلام، قمر الدراما».

رأي نرمين الفقي بالزواج

وأوضحت الفنانة نرمين الفقي أسباب العزوف عن الزواج، في حوار سابق لها في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس.

وأكدت نرمين الفقي أن هناك العديد من الأشخاص الذين تقدموا لخطبتها، ولكن مرض والدتها كان يمنعها من الارتباط، لأنها البنت الوحيدة ما أدى لتراكم المسؤولية عليها.