لأول مرة.. ابتكار حاسبة تساعد على التنبؤ بالنوبات القلبية قبل حدوثها بسنوات

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر القلب العضو الرئيسي في جهاز الدوران والكثير من الأشخاص يعانون من النوبات القلبية التي قد تتسبب في حالات الوفاة لا سيما أنها تحدث بشكل مفاجئ، ومع الوعي المتزايد يمكن السيطرة على النوبات القلبية المفاجئة والتي تصل إلى حد الوفاة.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن ابتكار جديد يمكن أن يحمي من حدوث النوبات القلبية قبل حدوثها، حيث ابتكر مجموعة من الباحثين حاسبة تساعد في التنبؤ بالنوبات القلبية وأمراض الدورة الدموية قبل سنوات من وقوعها وأصبحت جاهزة للاستخدام في جميع أنحاء بريطانيا.

وقالت الصحيفة إن الحاسبة التي تم ابتكارها يطلق عليها «socore2» ونجح الأطباء في مؤسسة القلب البريطانية بابتكار هذه الأداة التي تساعد في الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية في التنبؤ بها بدقة كبيرة في السنوات العشر اللاحقة.

ومن المقرر أن تمثل «سكور 2» تقدما كبيرا في علاج القلب وتساعد في إنقاذ الأشخاص من الأمراض القلبية القاتلة وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وبعد تحديد المعرضين للخطر، يتم إخضاعهم للعلاج الوقائي الذي يشمل العقاقير المخفضة للكوليسترول أو نصائح حول نمط الحياة.

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وخلال الأيام الماضية شارك 200 باحث في جميع أنحاء أوروبا لتحليل بيانات نحو 700 ألف خضعوا لـ 45 دراسة مختلفة، ولم يكن للمشاركين تاريخ سابق للإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية عند التحاقهم بهذه الدراسات، وفي السنوات اللاحقة، تعرض 30 ألف شخص لأمراض القلب والأوعية الدموية؛ بما في ذلك النوبات القلبية أو السكتات الدماغية المميتة أو غير المميتة.

من جانبه صرح البروفيسور إيمانويل دي أنجيلانتونيو الباحث في مؤسسة القلب البريطانية لوسائل إعلامية أن هذه الحاسبة هي الأكثر قوة وتفوقا مما يستخدمه الأطباء منذ سنين وأن الأداة تتلاءم مع البرامج الحالية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء أوروبا.

وأوضح «نيليش ساماني» مدير مؤسسة القلب البريطانية أن الحاسبة المبتكرة حديثًا هدفها تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وتعدّ تقدما كبيرا ومن المقرر أن تنقذ العديد من الأشخاص من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب.

ومن المقرر اعتماد أداة «SCORE 2» في العديد من العلاجات السريرية والإرشادات في دول اوروبا وجميع بلدان العالم المقبلة بشأن الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.