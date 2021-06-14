رجل يقاضي زوجته ويطالبها بالتعويض: دلقت كوباية الشاي عليا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نقاش حاد بين زوجين توصل في النهاية إلى خلاف قضائي، حين قامت زوجة سعودية بسكب الشاي الساخن على يد زوجها لتسبب آثار حروق على يديه، ما دفعه إلى طلب تعويض من زوجته ومعاقبتها، بينما ذكرت أنها كانت في حالة دفاع عن النفس.

وبحسب ما ذكرته جريدة «الوطن» السعودية، أن المشاجرة الكلامية التي نشبت بين الزوجين وانتهت إلى ذلك الحد، ووكل الزوج محاميا لرفع قضية ضد زوجته ومطالبتها بتعويض ومعاقبتها، بينما ذكرت المصادر أن الزوجة أيضًا كانت في حالة دفاع عن النفس، إذ أنها زوجها انهال عليها ودفعها بقوة، ولم تجد سوى كوب الشاي لسكبه على يده كعقاب لما فعله بها.

ومن جانبه، أوضح المستشار القانوني عبد الرحمن الأحمدي، أن القضايا الزوجية عادة ما تنتهي بصلح، وأغلبها يكون قد قام على أخطاء من الطرفين، وهذه القضية إذا لم يتضرر الزوج بضرر واضح، ويكون لديه تقرير طبي يثبت نسبة الجروح، فلا يحق له رفع قضية تعويض على الزوجة، لكن يحق له أن يطالب بأخذ تعهد عليها بعدم تكرار هذه الواقعة.

وأضاف أيضًا «كذلك الزوجة يحق لها أن تطالب بأخذ تعهد على الزوج، بعدم تكرار فعلته ويسجل ذلك في محضر الصلح، ويكون هذا المحضر كمستند تنفيذي بعد المصادقة عليه».

وأكد «الأحمدي» أنه من المتعارف أن هذه القضايا تحال لمكاتب الصلح في المحاكم، لتقريب وجهة النظر وحل الخلاف القائم بصلح، حيث وضعت وزارة العدل مكاتب المصالحة أو الصلح في المحاكم، بهدف تسريع إنجاز القضايا وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وحل النزاعات بين الأطراف، بالإضافة إلى حفظ العلاقات الاجتماعية.