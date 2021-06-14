شقيقة أصالة نصري في مرمى انتقاد متابعيها بعد هجومها على الفنانة السورية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت ريم نصري، شقيقة أصالة نصري، تريند موقع البحث الشهير «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد شنها هجوما مفاجئا على الفنانة أصالة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

هجوم شقيقة أصالة نصري عليها

وخلال ليلة أمس، هاجمت «ريم»، شقيقتها الفنانة أصالة نصري، بنشرها لها صورتها في حفل زفاف الإعلامية جيسيكا عازار، الذي أقيم مساء الجمعة 11 يونيو، وأحيته الفنانة السورية وأرفقت الصورة بتعليق مهاجم لها.

وذكرت «ريم» في تعليقها المهاجم لشقيقتها الفنانة السورية أصالة: «زمن دي أن إي الماديات والكذب والنفاق والتملق زمن فيه الإنسان بيطلع من جلده ومن دمه وبيغيره حسب مصالحه وصورته الشيطانية اللي بتظهر بهيئة ملاك زمن كذاب وحياة بشعة وسخيفة بتلبقلك».

تعليق يُخرج شقيقة آصالة نصري عن شعورها

وتفاعل متابعون مع ما نشرته «ريم» بحق شقيقتها أصالة نصري، ما بين مؤيدين وداعمين لها، وبين أيضًا المهاجمين لها، وكانت من ضمن هذه التعليقات: «يالله أصالة ماتخلص من هالمشاكل خلو كل شيء بينكم طيب ماله داعي كل مره تطلعي بالعلن» «حتى لو وصل العداء بينكم لأعلى مراحلهُ ما بيصير تكتبي عنها على العام والعلن هي أختك لازم توقفين معاها مو ضدها» «معندكيش رصيد تكلميها» «رجعتوا تتخانقوا تاني» «الله يعين أصالة على الأخت دي».

ورغم أن «ريم» لم ترد على هذه التعليقات إلا أن تعليقا من أحد متابعيها جعلها تخرج عن صمتها وترد عليه وجاء التعليق «إنشالله تكوني مبسوطة وعم يجيلك تفاعل من ورا اسم أختك.. بس أكيد شايفة أن الكل بيهاجمك وبتستاهلي لأن أنتي الحمار والحقد معمي قلبك ومو قدرانة تخبي»، وردت عليه شقيقة الفنانة أصالة قائلة: «أول شيء الحمار اللي عم تحكي عنه بيشبهك أكتر ما يشبهني خاصة بالفهم لك يا أهبل.. إمتى شفتني عاوزة فولوورز ولا تفاعل وبعدين الله أعلى بالقلوب شوف وبكل صراحة ما عاد بدي خبي».