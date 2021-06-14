«الوطن» تحصل على تسجيل صوتي لـ إسراء عماد مع والدها وتكشف سر تنازلها عن القضية ضد زوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تكشف «الوطن» تفاصيل جديدة في قضية إسراء عماد، ضحية العنف الزوجي بالإسكندرية، وذلك بعد أيام قليلة من تنازلها عن دعوى رفعتها ضد زوجها محمد الشهير بـ«تيتو»، تتهمه بالشروع في قتلها، حيث تواصلت مع والدها «عماد حبشي» من خلال مكالمة هاتفية كشفت خلالها كواليس ما حدث.

ووجَّه والد إسراء عماد عتابًا لها بسبب عدم عودتها إلى المنزل منذ أيام بعد تنازلها عن المحضر، طالبًا منها أن تخبره بالتفاصيل والخطوات التي اتخذتها وسبب تنازلها بعدما تعرض لانتقادات وإساءة واتهامات بأخذ أموال من زوجها مقابل التنازل وأن تبقى في حوزته قائلًا: «محدش موجوع في الدنيا كلها قدي وكل حاجة تعمليها لازم تعرفيني انتي مبترديش عليا ومش عارف أرد على الناس ومش بنزل من البيت بسببك».

وطالب والد إسراء خلال التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه «الوطن» ابنته بالعيش معه بمنزله بعيدًا عن والدتها «ليه بتتكلمي معاه في التليفون انتي قاعدة فين دلوقتي؟..القضية ممكن ترجع تاني بس من خلالك انتي مش من خلالي أنا وأنا روقت البيت وبقى نضيف تعالي اقعدي معايا انتي وابنك وأنا مش عايز منك حاجة».

وكشفت إسراء خلال التسجيل الصوتي، أسباب تنازلها عن القضية قائلة: «اتنازلت عشان حسيت إن مفيش حاجة هترجع حقي وعايزاه يتقهر لما يشوفني عايشة ومبسوطة وآخر مرة كلمته قالي كل اللي حصل فيكي ده حب وغيرة عليكي وحتى لو اللي بيقوله ده حقيقة أنا عمري ما هأمن أعيش معاه يوم تاني».

بعد إخلاء سبيل زوجها.. والد إسراء عماد: «بنتي مختفية وتليفونها مغلق»

وأضافت «أمي بتنتقم مني عشان مرجعتش لجوزي وكانت بتقول للناس أنا كنت بوديله زيارات في السجن وعايشة معاه ورجعتله وخلت الناس كلها تتكلم عني بسبب كلامها عني على الفيسبوك وقالت إنني كنت بوديله زيارات في السجن واني كنت ببات معاه في الشقة وده خلى واحد كان هيتبرعلي بفلوس العملية أنه يرجع في كلامه وقال لو هي رجعتله يبقى جوزها أولى يعملها العملية».

كانت نيابات المنتزة بالإسكندرية قد أصدر قرارًا بإخلاء سبيل «محمد» البالغ من العمر 24 عامًا، سائق، زوج إسراء عماد بعد إلقاء القبض عليه منذ شهور وذلك بعد أن حضرت زوجته إلى سراي النيابة، وقررت التنازل عن محضر كانت قد حررته ضده وشقيقه ووالدتهما اتهمتهم فيها بالتحريض والشروع في قتلها حيث تمت المصالحة بذلك تكون النيابة قد أسدلت الستار على القضية المعروفة إعلاميا بواقعة «إسراء عماد» بعد أكثر من 60 يوما من حدوث الواقعة.