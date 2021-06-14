الامارات | تعليقاً على صورتها مع منة شلبي.. حنان الترك: زوجي وحجابي «نعمة» أتمنى دوامها

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليقاً على صورتها مع منة شلبي.. حنان الترك: زوجي وحجابي «نعمة» أتمنى دوامها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسمت الممثلة المصرية المعتزلة حنان الترك الجدل حول عودتها للتمثيل، في تغريدة على "تويتر" أكدت فيها أنها ستظل بعيدة عن الوسط الفني، مشيرة إلى ان وضعها حاليا بالحجاب ومع زوجها «نعمة» تتمنى دوامها.

وتصدرت الترك قوائم الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تزايد المطالبة بحذف صورتها دون حجاب التي نشرتها زميلتها منة شلبي، خصوصا أن ترك حسمت الجدل حول احتمال خلع الحجاب وعودتها للوسط الفني، مؤكدة عبر تغريدتها أن وضعها حاليا بالحجاب ومع زوجها «نعمة» تتمنى دوامها.

وانتقد مغردون نشر شلبي صورة ظهرت فيها برفقة ترك بلا حجاب، لترد الأخيرة بصورة بالحجاب بصحبة زوجها حاملة باقة من الزهور.

وكتبت حنان عدة تغريدات تؤكد فيها تمكسها بوضعها الحالي كزوجة، وتفضيلها حياتها العائلية، علاوة على أنها ستظل بعيدة عن الوسط الفني.

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