الامارات | بالصور.. إيمي سمير غانم تنشر صوراً نادرة لوالدها وتعلّق: "وحشني انده اسمك.. بحبك يا سمير"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إيمي سمير غانم تنشر صوراً نادرة لوالدها وتعلّق: "وحشني انده اسمك.. بحبك يا سمير" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل النجمة إيمي سمير غانم، الدعاء لوالدها الراحل النجم سمير غانم، مؤكدة افتقادها الشديد له، حيث نشرت عبر حسابها على موقع "انستغرام"، مجموعة صور نادرة لوالدها، ارفقتها بتعليق: "اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك وارزقه نعيم القبر ونعيم الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم.. وحشني انده اسمك.. بحبك يا سمير".

يأتى هذا فيما حرصت الفنانة إيمى سمير غانم على زيارة قبر والدها الجمعة الماضية فى الأسبوع الثالث بعد وفاته، والتزمت للمرة الثالثة خلال زيارتها قبر والدها بعدم ارتداء الملابس السوداء، نظرًا لعدم علم والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز بخبر وفاة الفنان الكبير سمير غانم، وبسبب حالتها الصحية الحرجة.

وكان النجم الكبير سمير غانم قد فارق الحياة يوم 20 مايو الماضى، عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث عانى من خلل بوظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

من ناحية أخرى كان الإعلامي رامي رضوان، قد حرص على توضيح تفاصيل الحالة الصحية للنجمة دلال عبد العزيز، التي تخضع لرعاية صحية حاليًا بعد شفائها من فيروس كورونا، ليطمئن جمهورها ومتابعيها عنها.

وقال رضوان، في بوست نشره عبر حسابه بموقع "إنستغرام": وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية ا.دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها، ما زالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعًا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفاؤها على خير قريبا يا رب، فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".

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