أزمات ياسمين نيار في أقل من 48 ساعة.. طليقة السبكي واتهمت فنان شهير بالتحرش بها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال تتوالى أزمات الفنانة الجزائرية، ياسمين نيار، طليقة المنتج محمد السبكي، بعدما كشفت خلال الساعات القليلة الماضية، عبر منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، محاولة تحرش فنان مصري بها.

ياسمين نيار تتهم عصام كاريكا بالتحرش

وخلال المنشور، وجهت «ياسمين»، اتهامها للفنان والمطرب عصام كاريكا، موضحة أنه تحرش بها في إحدى المرات، فضلا عن حصوله على حقوق ملكية أغنية خاصة بها، وتهديدها بالقتل.

أزمتها مع طليقها محمد السبكي

وكانت الفنانة الجزائرية، أثارت أزمة جديدة بينها وطليقها المنتج محمد السبكي، بعدما كشفت مؤخرا، عن محاولاتها الابتعاد عنه منذ فترة انفصالهما.

تعليق ياسمين نيار على الانفصال

وعن سؤالها باستمرار زواجها من المنتج محمد السبكي أم لا؟، نشرت «نيار» جزءا من محادثة لها مع طليقها وهو يستعطفها للعودة مرة أخرى، وأرفقت عليها تعليقا قائلة: «أنتِ فعلا كنتِ متزوجة السبكي؟، ده سؤال من متابع إمبارح ودا ردي عليه، صباح الخير لكل أحبابي الغاليين، أنا لا أرجع لرجل ظلمني، زواج طلاق الحمد لله، طلعت منه بأقل الخساير، ولح الساعة عايز أرجعله وأنا مش عايزة».

من هي ياسمين نيار؟

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن ياسمين نيار.

- مطربة جزائرية، قدمت عددا من الأغنيات المختلفة.

- من مواليد عام 1990، أي تبلغ من العمر 31 عاما.

- تحمل الجنسية السويسرية.

- عام 2016، كانت بداية انطلاقتها الفنية.

- قاضت الفنان عصام كاريكا بسبب تعاقدهما سويا على إحدى الأغنيات ولن يتم إكمال الاتفاق.

- تتميز بنشرها لصورها الجريئة عبر صفحاتها، وهو ما يعرضها للهجوم في الكثير من الأحيان.

- يتابعها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أكثر من 3 ملايين متابع، وحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» 172 ألف شخص.