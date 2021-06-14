تعليق غريب من متابعة لـ دينا داش على صورة جديدة: «تخنتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت البلوجر وشقيقة الفنان أحمد داش، دينا داش، مجموعة من الصور تظهر خضوعها لجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

صور دينا داش

وخلال الصور، ظهرت «دينا»، مرتدية «جامب سوت»، ذات حمالات رفيعة، وذو خطوط طولية بين الأبيض والأسود، مع تسريحة شعر انسيابي.

تفاعل المتابعون مع الصورة

وسرعان ما لاقت الصور تفاعل آلاف المتابعين، الذين أبدوا إعجاباتهم بصور البلوجر، لكن وجهت إحدى الفتيات تعليقا مازحت فيه الأولى، قائلة: «تخنتي أهو الجواز بيتخن»، فيما لم تجاهلت «دينا» الرد.

والدة دينا داش تستعيد ذكريات طفولة ابنتها

وفي أبريل الماضي، شاركت والدة البلوجر دينا داش، السيدة أمل الشوربجي، متابعيها عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، 10 صور من طفولة ابنتها ومراحل تطوراتها العمرية.

وأرفقت تعليقًا على الصور قالت خلاله: «اشتقت إليكِ يا صغيرتي».

وكانت لقيت الصور التي شاركتها والدة البلوجر الشهيرة، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «مراحل اكتمال القمر، ضحكتها جميلة طول عمرها، قمر، إيه الجمال ده، يا حلاوتك يا دودو، قمر الحلوين، زهرة تشرين، جميلة جميلة، كل ما تكبر تحلى، صغنن من يومها، تتاكل أكل دي، جميلة من يومها، قمر أوي بجد، بريئة طول عمرها، بين الخد والحاجب سحر العالم كله، زي القمر وأحلى، يا حلوة الحلوين بيكي الحياة تحلى، عقبال ما تشيلي عيالها».

دينا داش تهنئ والدتها بعيد الأم: مالكة قلبي

بينما هنأت «داش» والدتها، في وقت سابق، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ شاركت متابعيها، صورة نادرة من طفولتها جمعتها بوالدتها، وأرفقت عليها تعليقا بالإنجليزية قائلة: «مهما كانت أرواحنا مختلفة، هتفضل روحي وروحك واحد، عيد أم سعيد للإنسانة اللي مالكة قلبي».