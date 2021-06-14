10 أشياء لا يجب التخلص منها في المجاري.. منها المناديل الورقية واللبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يلقي الناس كل الأشياء في المجاري، من بين أكثر الأشياء المزعجة التي يجدها السباكون الزجاجات البلاستيكية والطوب، وخيط تنظيف الأسنان أو ماسكات الوجه، يمكن أن ينتهي بها الأمر إلى انسداد الأنبوب، مما يسبب مشاكل كبيرة.

في التقرير 10 أشياء لا يجب التخلص منها في المجاري، على النحو التالي، وفق ما أورد موقع "BRIGHTSIDE"

1- ورق التواليت:

هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كان من المقبول رمي ورق التواليت في المجاري أم لا، يعتقد معظم الخبراء أن هذا لا يسبب أي ضرر إذا كنت تعيش في منزل عادي أو في مبنى سكني، ومع ذلك، إذا كان هناك خزان للصرف الصحي، فلا يجب أن ترمي أي شيء في المجاري.

2- خيط تنظيف الأسنان:

يتكون خيط تنظيف الأسنان من مادة ليفية ولهذا يمكن أن تتراكم داخل الأنابيب ويمكن أن تشكل مشاكل أيضًا، فإن التخلص من خيط تنظيف الأسنان في البالوعة ليس صديقًا للبيئة على الإطلاق، لأنه لا يتحلل.

3- اللبان:

لا تذوب العلكة في الماء ويمكن أن تلتصق أيضًا بالأنابيب وتشكل انسدادًا، لهذا السبب يجب ألا تتخلص منها بهذه الطريقة أبدًا.

4- السمك الميت:

يبدو أنه موقف شائع حقًا عندما يتم إلقاء الأسماك الميتة في المجاري ومع ذلك، فهذه ليست فكرة جيدة على الإطلاق لأن الجثث يمكن أن تسد الأنبوب وتسبب مشاكل كبيرة.

5- العدسات اللاصقة:

العدسات اللاصقة مصنوعة من بوليمرات لا تتحلل لسنوات عديدة، ومن المحتمل ألا تسد العدسة الصغيرة الأنبوب ولكنها ستضر البيئة بالتأكيد، حيث قدر الخبراء أنه في كل عام، ينتهي الأمر بأكثر من 20 طنًا من العدسات اللاصقة في المجاري وتلوث المياه.

6- براز القطط:

من المفترض أن يساعدنا نظام الصرف الصحي في التخلص من البراز، ولا يُستثنى من ذلك براز القطط ومع ذلك، لا ينصح الخبراء برمي فضلات القطط، لأنه في غضون ساعات قليلة، سوف تتصلب القمامة وتعلق في مكان ما وتسد الأنبوب.

7- مبيض الكلور:

المنظفات التي تحتوي على الكلور شديدة العدوانية في الواقع، هم عدوانيون لدرجة أنهم قد يتسببون في إتلاف الأنابيب إذا كنت تستخدمها كثيرًا، لا تحتاج إلى غسل المرحاض يوميًا باستخدام مثل هذه المنظفات يمكنك استخدام الخل بدلاً من ذلك.

8- الأكياس البلاستيكية:

حتى أصغر قطع الأكياس البلاستيكية يمكن أن تكون خطرة فهي تشكل قباقيب وبالطبع تشكل خطورة على البيئة.

9- أوراق الشاي:

على الرغم من حقيقة أن أوراق الشاي تبدو غير ضارة تمامًا، إلا أنها في الواقع ليست كذلك، بمرور الوقت، تتراكم أوراق الشاي داخل الأنابيب وتشكل قباقيب يصعب إزالتها.

10- الشيت ماسك للوجه:

لا ينبغي غسل ماسكات الوجه المصنوعة من الطين في المجاري، سوف تتراكم الجزيئات الصغيرة في النهاية داخل الأنابيب وتحدث انسدادًا ضخمًا، يجب إزالة الطبقة العلوية من القناع بقطعة قماش ويمكن غسل باقي الجزيئات الصغيرة بالماء.