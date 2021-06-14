تسريحات شعر من وحي ياسمين رئيس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يونيو 2021 01:35 مساءً - تفضل الممثلة المصرية، ياسمين رئيس، التنوع في أسلوب إطلالاتها اليومية المختلفة، لا سيما الجمالية، فنجدها تعتمد عدة ألوان للشعر مع قَصَّات مختلفة بما يتواكب مع خطوط الموضة ويبرز جمالها العربي، فمهما كان عمرك وأسلوبك ستجدين لديها أفكاراً تناسبك بأسلوب متجدد ولمسات عصرية لافتة وأنيقة.



ياسمين رئيس بتسريحة الشعر المبلل

ياسمين رئيس بتسريحة الشعر المبلل -الصورة من حسابها على الانستغرام



لاقت تسريحة الشعر المبلل رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى منصات عروض الأزياء، وظهرت بها نجمات كثيرات من ضمنهن ياسمين رئيس، وهي عبارة عن سحب الشعر المبلول إلى الخلف وتثبيته بجل للشعر، ومن ثَمَّ تمشيطه بمشط عريض للأسنان؛ ليمنحك إطلالة شبابية رائعة تناسب فصل الصيف، ولا سيما إطلالات الشاطئ.

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تسريحة الضفائر الأفريقية

ياسمين رئيس بتسريحة الضفائر الأفريقية -الصورة من حسابها على الانستغرام



تسريحة الضفائر الأفريقية فرضت نفسها بقوة بين النجمات في السنوات الأخيرة، لتحتلَّ إحدى صيحات موسم الصيف بعدما اعتمدتها الكثيرات منهن، فهي سهلة وعصرية، فقط قومي بتقسيم الشعر إلى خصل صغيرة، وابدئي بتضفيرها، وثبتيها برباط مطاطي، وكرري الخطوات نفسها على كامل الشعر، مع الحرص على البدء من فروة الرأس وشد الضفائر جيداً، وإن كان شعرك قصيراً فلا تترددي في الاستعانة بوصلات الشعر المستعارة لتكثيف وتطويل الشعر.

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تسريحة الشعر المجعد

ياسمين رئيس بتسريحة الشعر المجعد -الصورة من حسابها على الانستغرام



يمنحك الشعر المجعد إطلالة حيوية ومتجددة بحسب طول شعرك، ولطريقة سهلة وعملية يمكنك عمل شعرك بالكامل على شكل ضفائر بعد الاستحمام، واتركي الضفائر لمدة ساعة على الأقل أو حتى يجف شعرك تماماً، ثم فكي الضفائر وستجدين شعرك قد أصبح مجعداً دون استخدام أي مصفف للشعر، وإن كان شعرك ناعماً يمكنك استخدام سيروم أو بلسم قبل البدء بتضفيره لتثبيت الشعر.

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تسريحات الكعكة بأسلوب ياسمين رئيس

ياسمين رئيس بتسريحة الكعكة المنخفضة -الصورة من حسابها على الانستغرام

ياسمين رئيس بالكعكة المرتفعة -الصورة من حسابها على الانستغرام

تعتمد ياسمين رئيس عدة أساليب لشعر الكعكة، منها الكعكة اليومية التي تتَّسم بالعفوية والنعومة؛ حيث تقوم بلف الشعر بشكل مرتفع وربطه مع ترك بعض الخصلات غير مرتبة لتمنحها أناقة عصرية، كما تعتمد الكعكة المنخفضة للمناسبات، وهي ملائمة لكل سيدة تريد الابتعاد عن تسريحات الشعر المنسدلة وتحافظ على الملامح طبيعية بأسلوب منظم.

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تسريحات الشعر الويفي

ياسمين رئيس بالويفي للشعر القصير -الصورة من حسابها على الانستغرام

ياسمين رئيس بالويفي للشعر الطويل -الصورة من حسابها على الانستغرام



تفضِّل ياسمين رئيس تسريحات الويفي الناعم باختلاف طول شعرها، وذلك بلفّ الشعر وتركه منسدلاً على الكتفين، مع لف الغرة الجانبية، وهي تميل للويفي ذي اللف العريض؛ لمنحها أناقة عصرية لافتة تليق بمختلف المناسبات، وتضفي عليها أنوثة مميزة.

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