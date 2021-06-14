عطور كلاسيكية قديمة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يونيو 2021 01:35 مساءً - تلجأ الكثيرات من النساء للعطور القديمة التي تُعَدُّ من أول إصدارات الدور العالمية العريقة؛ حيث ترتبطهن بها علاقة وثيقة لا يمكن أن تنتهي، فلا يزلن يستعملنها حتى الآن، لذا نرصد لكُنَّ اليوم أبرز العطور القديمة رواجاً، والتي تَصْدُرُ بكميات ونسخ متجددة؛ لتعتمدنها في إطلالاتكن المختلفة.



عطر Chanel No.5 من شانيل

عطر Chanel No.5 من شانيل



يُعرف عطر Chanel No.5 عالمياً بأنه العطر الأكثر شهرة على الإطلاق، فقد صدر عن دار شانيل في عام 1921 ليكون مثالاً للأنوثة والجمال، ويُقَدَّم داخل قارورة كلاسيكيّة مُحْكَمَة التصميم تشع بثراء روائح أزهارها النفيسة مع مزيج البرغموت والباتشولي وأزهار السوسن، إلى جانب زهرة البرتقال واليلانغ يلانغ والخوخ والورد وخشب الصندل ونجيل الهند.

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عطر Opium by YSL من إيف سان لوران

عطر Opium by YSL من إيف سان لوران



لمُحِبَّات الروائح الشرقية الأصيلة، يمكنكن اعتماد عطر Opium by YSL، الذي ظهر منذ عام 1977، وتمَّ تعديله وتحسينه عدة مرات، لنلاحظ في أيامنا هذه وجود عدة إصدارات من عطر Opium by YSL القديم، الذي سرعان ما أصبح واحداً من أكثر العطور مبيعاً في العالم، ويضم هذا العطر في تركيبته رائحة القرنفل والفلفل والياسمين متبوعة بالكزبرة وورق اللورا واليوسفي، وتتجانس معه رائحة القرفة وخشب الصندل والباتشولي وجذور السوسن والورد إلى جانب الخوخ، مما يعطي رائحة نسائية لا تُقاوَم مع قاعدة من خشب الصندل والعنبر والفانيليا والمسك وأخشاب الأرز ونجيل الهند وجوز الهند، لتمنحك رائحة خشبية فواحة ومتكاملة.

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عطر دولتشي فيتا من ديور Dior

عطر دولتشي فيتا من ديور Dior



يأتي عطر دولتشي فيتا من بيت العطور الفرنسية ديور، ويُصمم برائحة منعشة خفيفة، أُطلق العطر في عام 1995، ولا يزال حتى أيامنا هذه من أفخم العطور القديمة النسائية، وتحتوي تركيبته في المقدمة على مزيج من الحمضيات كالليمون والجريب فروت والخوخ مع الهيل، وتضم مكونات قلب العطر أخشاب الورد البرازيلي التي تختلط مع أزهار الماجنوليا وأخشاب الأرز وأخشاب الصندل متبوعة برائحة خفيفة من الفانيليا، لتخلق لكِ رائحة ناعمة وهادئة تتناسب مع إطلالاتك كافةً.

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عطر Jolie Madame من Pierre Balmain

عطر Jolie Madame من Pierre Balmain



لاعتماد عطر قديم ونادر، إليكم عطر Jolie Madame الذي يُعَدُّ من أبرز العطور القديمة والنادرة، حيث يدمج في تركيبته روائح فريدة وغامضة في الآن ذاته، وأصبح من العطور الأكثر رواجاً منذ أن ظهر للمرة الأولى في عام 1953، وتتمركز رائحته في مقدمة العطر على مزيج من الكزبرة والبرغموت وزهر البرتقال، ويتبع ذلك القرنفل والشيح، وتتجسد مكونات قلب العطر في أوراق البنفسج والنرجس وجذور السوسن ومسك الروم، لتتجانس تلك المكونات مع الورد والياسمين وزهرة الليلك وبراعم البرتقال، لتخلق رائحة لمسة عشبية مميزة متبوعة بنجيل الهند والباتشولي والمسك وأخشاب الأرز وجوز الهند، مما يعطي رائحة عشبية جلدية خشبية فواحة لا تُقَاوَم، وستدوم معك لفترات طويلة.

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