فساتين محجبات يومية لإطلالات الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يونيو 2021 01:35 مساءً - أصبحت النساء المحجبات يتجهن في الفترة الأخيرة لتصاميم الفساتين اليومية الطّويلة التي تُعَدُّ من أكثر القطع احتشاماً، ولأن مدونات الموضة بإمكانهن أن يلهمنك أفكاراً جديدةً في تنسيق الفساتين اليومية بمواكبة خطوط الموضة، فسوف نرصد لكِ اليوم عدة أفكار لتصاميم الفساتين المحتشمة للمحجبات، فشاهدن الخيارات.

فساتين محجبات يومية

سارة الدهيم بفساتين يومية

سمر شاكر بفساتين حيادية الألوان

يارا النملة بفستان أبيض كلاسيكي

لينا صنوبر بفساتين بأكمام منفوخة

سارة الدهيم بفساتين يومية

سارة الدهيم بفساتين يومية - الصورة من حسابها على انستغرام

تهتم البلوغر الكويتية الشابة، سارة الدهيم، بكل تفاصيل إطلالاتها بأسلوب لافت وأنيق؛ لتواكب خطوط الموضة، وتلهم متابعاتها المحجبات عدة أفكار لستايلات يومية مميزة، ومن وحي أبرز إطلالاتها تأنقت بفستان زهري ذي أكمام عصرية بطبقات مع حزام للخصر، وأكملت اللوك بحجاب واكسسوارات اللون الأبيض لأنوثة عصرية، واختارت في الإطلالة الثانية فستاناً أسود مورداً مصمَّماً بخَصْر ضيق مع حجاب أبيض واكسسوارات حيادية الألوان.

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سمر شاكر بفساتين حيادية الألوان

سمر شاكر بفساتين حيادية الألوان - الصورة من حسابها على انستغرام

تتجه الكثيرات من النساء لتصاميم الفساتين حيادية الألوان؛ لكونها خياراً كلاسيكياً لا تبطل موضته أبداً، لذا يمكنكن استيحاء هذه الصيحة من المدونة العراقية، سمر شاكر؛ حيث نسقت في الإطلالة الأولى فستاناً أبيض مزيناً بخطوط سوداء متعرجة مع حجاب بني واكسسوارات حيادية الألوان، وارتدَتْ في الخيار الثاني فستاناً أبيض مزيناً بطبعات اللون الأسود مع اكسسوارات سوداء، لمظهر فاخر ومميز يليق بمختلف الإطلالات اليومية.

يارا النملة بفستان أبيض كلاسيكي

يارا النملة بفستان أبيض كلاسيكي - الصورة من حسابها على انستغرام

في إطلالة كلاسيكية تناسب مختلف المشاوير اليومية، ظهرت خبيرة التجميل والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يارا النملة، بفستان أبيض بقَصَّة ضيقة مصمم بأسلوب محتشم وزينته بقلادة ذهبية ضخمة بدوائر متداخلة، مع حجاب باللون البيج من القطن الناعم.

لينا صنوبر بفساتين بأكمام منفوخة

لينا صنوبر بفساتين بأكمام منفوخة - الصورة من حسابها على انستغرام

اعتمدت لينا صنوبر صيحةَ الفساتين ذات الأكمام المنفوخة في إطلالاتها اليومية المختلفة، بكونها صيحة لا تبطل موضتها منذ فترات، ومن أبرز خياراتها للأزياء أطلت بفستان باللون الأخضر الزيتي مصمم بمطاط في الخصر وقَصَّة عصرية في الجزء السفلي من التصميم، ليمنحك مظهراً لافتاً ومريحاً يليق بمختلف المشاوير، وتألقت في إطلالتها الثانية بفستان أبيض ذي أكمام منفوخة مطرز بأسلوب صغير وأنيق على كامل التصميم، ومزين بمطاطات في الأسفل، وأكملت اللوك باكسسوارات اللون البني بتدرجاته المختلفة ليناسب مظهرك.

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