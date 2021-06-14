طريقة عمل الآيس كريم في الخلاط.. حضريه بأكثر من طعم مختلف

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع ارتفاع درجات الحرارة تحتاج الكثير من السيدات معرفة طريقة عمل الآيس كريم في الخلاط، لتحضيره في المنزل بشكل أسرع، بدلًا من شرائه من الخارج، وعرض الشيف الشربيني طريقة عمل الآيس الكريم، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الأس كريم في الخلاط

مانجو

مشمش

برقوق

بطيخ

بلح

شهد

خروب

تمر هندي

خوخ

عنب

جيلاتين بودرة

كريمة حلويات

كريم شانتي

ملح ليمون

طريقة عمل الأيس كريم في الخلاط

في الخلاط يفرم كل نوع فاكهة مع ملعقة من الجلاتين

ثم يضاف السيرب حسب الرغبة وملح ليمون وثلج

ثم يصفى وتوضع في علب بلاستك ثم تحفظ في الثلاجة وتقدم مزينة مع الفاكهة

نوع آخر من الآيس كريم

توضع الفاكهة حسب الرغبة ثم تضاف كريمة حلويات وكريمة بودرة

يضاف السيرب والجلاتين ويخلط جيدا في المفرمة ثم يوضع في علب بلاستك وتحفظ في الثلاجة ويقدم الآيس كريم مع الفاكهة

آيس كريم شوكولاتة

وعرضت الشيف نجلاء الشربيني، طريقة عمل آيس كريم شوكولاتة، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل آيس كريم شوكولاتة

كيس كريم شانتى

1 كوب لبن

1 كوب شوكولاتة سايحة

طريقة عمل آيس كريم شوكولاتة

يخفق اللبن مع الكريم شانتى

تضاف الشوكولاتة السايحة ويقلب كل الخليط

يقلب كل الخليط ويوضع فى علبة فى الفريزر حتى يتماسك

آيس كريم الخوخ

وعرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل آيس كريم الخوخ، من أنواع الفواكه الصيفية التي يمكن إضافتها أيضًا على الآيس كريم.

مقادير عمل آيس كريم بالخوخ

كريم شانتيه مضروب مياه الخوخ

8 حبات خوخ كمبوت

طريقة عمل آيس كريم بالخوخ

يضرب الكمبوت فى الخلاط

يوضع على الكريمة

يوضع فى الكاسات ويدخل الفريزر ويقدم.