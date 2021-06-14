ياسمين صبري في جلسة تصوير تثير سخرية متابعيها: قلبتي على محمد رمضان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جلسة تصوير جديدة نشرتها الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثارت تفاعل في التعليقات بين متابعيها، ما بين من أبدى إعجابه بـ«النيو لوك» وبين علق بسخرية على كثرة الخواتم التي ارتدتها «ياسمين».

وظهرت «ياسمين» بـ«ميكب اب» مختلف وضعه خبير التجميل الشهير شريف طانيوس، كما أنها ارتدت «بلوزة» من لون الكشمير، وصففت شعرها في تسريحة «ضفاير»، لكن ما أثار الانتباه في الصور التي نشرتها الفنانة ياسمين صبري هو ارتداؤها عددا كبيرا من الخواتم.

وكانت التعليقات التي تلقتها «ياسمين» على الصور: «شفنا الخاتم والله شفناه.. راحت فين البساطة.. خلاص شفنا ايديكي كدا.. الصور برعاية ضوافري.. بتتفشخري ليه كدا.. شفنا الخواتم بتاعتك والله.. قلبتي على محمد رمضان في الفشخرة ليه؟».

ياسمين صبري تتصدر التريند

وقبل فترة تصدرت الفنانة ياسمين صبري تريند محرك البحث «جوجل»، بعدما نشرت عددا من الصور لها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية، وشبهها الجمهور بالفنانة نادين نجم.

وعقب نشرها لتلك الصور، تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالتها التي ظهرت بها، مرتدية فستانا أبيض شفافا، ممسكة في يدها قبعة، معلقة على الصور «ممتنة للأبد»، وأثارت الصورة إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: «منورة الدنيا كلها، للوهلة الأولى فكرتك نادين نجيم صرنا ما نفرق بينكم».

ولم تكن هذه المرة الأولى التي شببها فيها الجمهور بالفنانة نادين نجيم، إذ ظهرت قبل ذلك وهي مرتدية فستان أصفر، مع وضع مكياج سموكي أظهر لون بشرتها أغمق من الطبيعي، مما آثار تعليقات متابعيها على إطلالتها في أحدث ظهور لها، خلال حضورها حفل زفاف رجل الأعمال علي الجميل.

وجاءت تعليقات المتابعين: «من أجمل الجميلات، ليه مغيرة شكل جمالك الطبيعي أحلى، شبه نادين نجيم».