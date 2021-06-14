ابنة أحمد راتب تتذكره بهذه الرسالة المؤثرة: وجودك كان أمان وسند

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم رحيل الفنان أحمد راتب قبل قرابة الـ5 أعوام، لكن الفراق ما زال يؤلم قلب ابنته، التي تذكرته برسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونشرت له مجموعة من الصور من أعماله الفنية.

وأرفقت لميس ابنة الفنان الراحل أحمد راتب قائلة «بابا حبيبي، أنت وحشتني أوي.. مش قادرة أوصفلك الحياة من غيرك عاملة ازاي.. بركتها قلت والفرحة مبقتش زي زمان.. وجودك كان أمان وسند وضهر.. الله يرحمك ويكرم مثواك يا من كنت تحمل همي وتكرمني.. نم مطمئنا في رحاب الله وكنفه».

ابنة أحمد راتب في ذكرى ميلاده

وقبل أشهر وتحديدًا في يناير الماضي، كانت ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد راتب، وقتها، تحدثت ابنته «لميس» لـ«هن» عن جوانب إنسانية في حياة والدها، قائلة: «طلبنا منه يسيب الفن عشان يقعد معانا من كتر ما كان بيوحشنا، لكن كان دايمًا بيدينا وقتنا ويقعد معانا ويسمعنا، عمره ماعمل مشهد يخجلنا وكان بيحب الفن لحد قبل الوفاة بأسبوع».

واستطردت «لميس»: «مبقتش أقدر أبص في الصور كل يوم بيعدي كأنه أول يوم عليا وهو بعيد، مبقدرش أشوف مشهد مؤثر ليه خصوصًا لو عن الأبوة.. لما بشوفه في التلفزيون ببقى عاوزة أخرجه وأمسكه في ايدي أحضنه، وأقوله أنت لسة عايش».

وعن طقوس عيد الميلاد التي تبدلت بعد رحيله، ذكرت «لميس»: «قبل الوفاة اليوم ده كان بيبقى مميز أوي في البيت، علشان أول عيد ميلاد بيكون في السنة فكنا بنحب نحتفل بيه أوي ونقعد نخترع في التورتة ولازم تبقي شكلها جديد ومختلف، وكل واحدة فينا بتتسابق تكلمه الساعة 12 بليل أو نجري نشوف هو محتاج هدايا إيه عشان ما بنصدق نجيب ليه حاجة».