ياسمين نيار ومحمد السبكي.. تصدرت الترند بسبب «سكرين شوت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر اسم المطربة الجزائرية ياسمين نيار، تريند موقع البحث الشهير «جوجل»، وذلك بعدما أثيرت أزمة جديدة بينها وطليقها المنتج محمد السبكي، بعدما كشفت مؤخرا، عن محاولاتها الابتعاد عنه منذ فترة انفصالهما.

تعليق ياسمين نيار على الانفصال

وعن سؤالها باستمرار زواجها من المنتج محمد السبكي أم لا؟، نشرت «نيار» جزءا من محادثة لها مع طليقها وهو يستعطفها للعودة مرة أخرى، وأرفقت عليها تعليقا قائلة: «أنتِ فعلا كنتِ متزوجة السبكي؟، ده سؤال من متابع إمبارح ودا ردي عليه، صباح الخير لكل أحبابي الغاليين، أنا لا أرجع لرجل ظلمني، زواج طلاق الحمد لله، طلعت منه بأقل الخساير، ولح الساعة عايز أرجعله وأنا مش عايزة».

من هي ياسمين نيار؟

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن ياسمين نيار.

- مطربة جزائرية.

- من مواليد عام 1990، أي تبلغ من العمر 31 عاما.

- تحمل الجنسية السويسرية.

- عام 2016، كانت بداية انطلاقتها الفنية.

- قاضت الفنان عصام كاريكا بسبب تعاقدهما سويا على إحدى الأغنيات ولن يتم إكمال الاتفاق.

- تتميز بنشرها لصورها الجريئة عبر صفحاتها، وهو ما يعرضها للهجوم في الكثير من الأحيان.

- يتابعها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أكثر من 3 ملايين متابع، وحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» 172 ألف شخص.

رد ياسمين نيار على ردود المتابعين

وخلال ردودها على متابعيها قالت ياسمين نيار: «عزة نفسي ما تسمحلي أرجع مع شخص ظلمني ولو كنت أموت عليه ما أرجع، أنا كنت بإيده وهو خسرني، كان مفكرني كل النسوان اللي عرفهم، خسارة في رجال ما تحس بقيمة الإنسانة اللي معه إلا بعد ما تبعد عنه، والعكس صحيح بنات يحسو بقيمة الرجل بعد الفراق».