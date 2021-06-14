صورة جديدة لـ نرمين الفقي على البحر تثير سخرية المتابعين «في واحدة بتموت وراكي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة لها وهي تقضي الإجازة الصيفية أمام البحر، الصورة التي أثارت تفاعلا بين متابعيها.

وظهرت «نرمين» وهي جالسة أمام البحر معلقة على الصورة «الله على البحر وجماله»، لكن ما أثار تعليق متابعيها، هو ظهور سيدة وراءها تعوم في البحر، بشكل يوحي أنها تغرق، ما أثار سخرية بين التعليقات «مدام نرمين في واحدة بتغرق وراكي» «مين البنت اللي اتشهرت وراكي دي» «في حد بيموت وراكي» «الست اللي وراها ساكتة ومتحملة».

وقبل أيام أيضًا شاركت الفنانة نرمين الفقي، صورتها وهي تغطس تحت الماء في مدينة شرم الشيخ، وظهرت في الصورة من أعماق البحار، علقت: «عالم تاني وعلى قد الجمال مرعب، الجمال يخليك عايز تشوف أكتر وتنزل في الأعماق أكتر وكل مرة اقول مش هعمل diving، ارجع في كلامي من الجمال».

نرمين الفقي توضح أسباب رفضها الزواج

قالت الفنانة نرمين الفقي، في حوار سابق لها في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، عن أسباب عزوفها عن الزواج أن هناك العديد من الأشخاص الذين تقدموا لخطبتها، ولكن مرض والدتها كان يمنعها من الارتباط، لأنها البنت الوحيدة، ما أدى لتراكم المسؤولية عليها.

وفاة والدة نرمين الفقي

وكانت والدة الفنانة نرمين الفقي رحلت عن عالمنا منذ سنوات بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وسط هجر ابنتها للفن والإعلام لرعاية والدتها حتى توفاها الله، لتعود بعدها إلى عملها في مسلسل «جبل الحلال» مع الفنان محمود عبدالعزيز.

نصائح نرمين الفقي للمقبلين على الزواج

ووجهت الفنانة نرمين الفقي، بعض النصائح للمقبلين على الزواج منها ضرورة السؤال على الشخص الذي يقدم على الارتباط به، لأن هناك الكثير من الأشخاص يقومون بإخفاء البيانات الخاصة بهم، ما يؤدي إلى الانفصال بعد كشف الحقيقة.