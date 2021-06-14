الامارات | سعودي يقاضي زوجته بعد ان سكبت كوب شاي ساخن على يديه‎‎

شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يقاضي زوجته بعد ان سكبت كوب شاي ساخن على يديه‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع مواطن سعودي دعوى قضائية ضد زوجته لمطالبتها بتعويض ومعاقبتها، بعدما قامت بسكب كوب شاي ساخن على يديه، ما تسبب له بحروق.

وحسب صحيفة "الوطن" السعودية، جاء ذلك بعد نقاش حاد بين الزوجين، وما نتج عنه من ردة فعل، حيث سكبت عليه شايا ساخنا نتيجة مشاجرة وقعت بينهما، مما جعله يدفعها بقوة.

ووكل الزوج محاميا لرفع قضية على زوجته، طالبا تعويضا ومعاقبتها، بعد أن تسببت في إحداث حروق على يديه.

وعلى الجانب الآخر أشارت الصحيفة إلى أن الزوجة أدعت بأنها قامت بذلك دفاعا عن نفسها، حيث كانت تحاول صد الزوج الذي انهال عليها بدفعها بقوة، ولم يكن منها إلا أن وجدت أمامها كوب الشاي، وقامت بسكبه على يده كعقاب لما فعل بها.

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