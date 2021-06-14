ما هو أفضل وقت لتناول الفيتامينات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ازداد إقبال االكثيرين على الفيتامينات والمكملات الغذائية في الآونة الأخيرة بهدف رفع مناعة الجسم والوقاية من الأمراض المختلفة.

ولكن هناك الكثير من الأمور التي يجب مراعاتها قبل تناول الفيتامينات، وإذا كنت تتناول المكملات الغذائية بدون خطة أو إرشادات صحيحة، فقد ترتكب بعض الأخطاء التي ستؤدي إلى نتائج عكسية بمرور الوقت، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

وقالت ديشا نارانج، أخصائية الغدد الصماء في مستشفى نورث وسترن ميديسن ليك فورست "من الناحية المثالية، من الأفضل الحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية من نظام غذائي متوازن، لأن هذه الفيتامينات أكثر فاعلية وأفضل امتصاصًا مقارنة بالمكملات الغذائية. لكن في بعض الأحيان قد يكتشف طبيبك أنك بحاجة إلى القليل من المساعدة الإضافية إذا كنت تعاني من نقص في هذه العناصر الهامة".

هل يؤدي تناول الفيتامينات في وقت معين من اليوم إلى تحسين مدى نجاحها؟

بشكل عام، الأمر متروك لك في وقت تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية، ولا يوجد حاليًا أي دليل علمي يقول إن تناول الفيتامينات في وقت محدد من اليوم يمكن أن يعزز فعاليتها. والمفتاح هو تناول الفيتامينات الخاصة بك في نفس الوقت كل يوم بحسب ما ذكرت خبيرة التغذية سوبريا لال لحصيفة هافينغتون بوست.

ومع ذلك، فإن ما تتناوله من فيتامينات مهم، لأنه يؤثر على امتصاصها في جسمك. لذا فإن التوقيت العام لتناول المكملات الغذائية ليس مهمًا، ولكن نوع المكملات الغذائية وما الذي تفعله أيضًا عند تناولها هو الأكثر أهمية.

جرب تناول الفيتامينات التي تذوب في الماء في الصباح

الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مثل فيتامينات ب، لا يتم تخزينها في أجسامنا. حيث يأخذ جسمنا كمية الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء التي يحتاجها ليعمل ويطرد الباقي منها، ويتم امتصاص هذه الفيتامينات بشكل أفضل بدون طعام في معدتك، مما يعني أنه يمكنك تناولها قبل الوجبة بساعة أو بعد الوجبة بساعتين. ويوصي الخبراء بتناول الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء أول شيء في الصباح، حيث أظهرت بعض الدراسات أن فيتامينات ب تؤثر على النوم.

تناول أي فيتامينات تذوب في الدهون مع وجبة خفيفة

يتم تخزين الفيتامينات التي تذوب في الدهون في الخلايا الدهنية عند امتصاصها، وكثير من الأطعمة التي نأكلها - وخاصة الفواكه والخضروات - مليئة بالفيتامينات أ، هـ، وك، لذلك لا يحتاج معظمنا إلى تلك المكملات. علاوة على ذلك، فإن تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات التي تذوب في الدهون يمكن أن يكون سامًا لجسمك. وبالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى تناول فيتامينات تذوب في الدهون، مثل فيتامين د، فمن الأفضل تناولها مع الطعام.

حدد وقت تناول الفيتامينات المتعددة حول الوجبات

تحتوي الفيتامينات المتعددة على مزيج من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء والفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، مثل الحديد والنحاس والكالسيوم. وتناول المعادن يمكن أن يختلف - بعضها لا بأس به على معدة فارغة، بينما ينصح البعض الآخر بتناولها مع الطعام لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي. وبالنظر إلى أن الفيتامينات المتعددة تحتوي على فيتامينات قابلة للذوبان في الماء، وفيتامينات ومعادن قابلة للذوبان في الدهون، فإن تناولها مع وجبة الطعام سيزيد من احتمالية امتصاص الفيتامينات والمعادن التي تذوب في الدهون.